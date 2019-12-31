Экономика

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииМаксимальный размер долга по кредиту ограничат с 1 января

Предельный размер процентов по годовым займам с 1 января не должен превышать сам кредит более чем в 1,5 раза, сообщает ИА «Regnum». Такие ограничения коснутся всех коммерческих займов потребительского кредитования, а также наложенных на них штрафов и пени.
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В России ограничат максимальный размер кредитного долга

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В России с первого января вступает в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.
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