Экономика
Общественное телевидение РоссииМаксимальный размер долга по кредиту ограничат с 1 января
Предельный размер процентов по годовым займам с 1 января не должен превышать сам кредит более чем в 1,5 раза, сообщает ИА «Regnum». Такие ограничения коснутся всех коммерческих займов потребительского кредитования, а также наложенных на них штрафов и пени.
Читать в источнике
Оценить477
с чего всё началось
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В России с первого января вступает в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.РИА Новости01:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:50, Ашберн
Хоккей
Капитан сборной Канады извинился за неуважение к гимну РФ
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ
«Газпром» подписал протокол о ценах на газ для Белоруссии на январь и февраль 2020 года.
Культура
Шоураннер «Ведьмака» рассказала, как сократили финал первого сезона
Вскоре после премьеры «Ведьмака» шоураннер сериала Лорен Хиссрич опубликовала последнюю страницу сценария последней серии первого сезона.
Шоу-бизнес
Бывший муж Собчак рассказал, как встретил 2019 год в одиночестве
Российский актер театра и кино Максим Виторган рассказал о печальных событиях прошлого Нового года.
Хоккей
Сборная Канады выиграла Кубок Шпенглера
Сборная Канады выиграла Кубок Шпенглера, победив в финале чешский "Тршинец" (4:0).
Хоккей
Сборная России разгромила Германию на молодежном чемпионате мира
Сборная России по хоккею победила команду Германии в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.
Политика
Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом
Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Кино
«Союз спасения» стал самым обсуждаемым фильмом года
"Союз спасения" вышел в широкий прокат 26 декабря, ровно через 194 года после описываемых событий — восстания декабристов на Сенатской площади.
Происшествия
Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве
В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
Транспорт
В Госдуме предложили наказывать провоцирующих пробки водителей
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову наказывать водителей, которые провоцируют образование пробок.
Шоу-бизнес
51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Политика
Президенты РФ и Украины провели телефонный разговор
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Общество
Трасса М-5 в Оренбургской области перекрыта из-за сильной метели
Движение для всех видов транспортных средств было прекращено с 21:30 по местному времени на участке федеральной автодороги М-5 170 км (н. п. Краснощеково) — 260 км (н. п. Гай), а также на участке автодороги Каменноозерное — Медногорск 177 − 184 км. Автотрасса перекрыта в связи с сильной метелью и связанным с этим ограничением видимости.
Армия и оружие
США направили дополнительные силы для защиты посольства в Ираке
Соединенные Штаты направили для поддержки персонала американского посольства в Багдаде дополнительные силы.
Наука
К 2070 году исчезнет 25% хвойных деревьев
Даже если изменения климата будут не очень сильными, к 2070 году может исчезнуть 25% хвойных деревьев.
Происшествия
В центре Москвы задержали более 30 человек
На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Экономика
Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году
2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Хоккей
«Питтсбург» обыграл «Оттаву» в НХЛ, у Малкина три очка
Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» уверенно обыграл хоккеистов «Оттава Сенаторз» 31 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Энергетика
С начала декабря цена на нефть выросла на 13%
Сегодня, 30 декабря, на торгах в Азии нефть сорта Brent подешевела на 1,64%.
Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
Происшествия
Четыре здания загорелись на южном берегу Крыма
Происшествия
В Саратовской области опрокинулся междугородний микроавтобус
Шоу-бизнес
Бузова презентовала клип на песню «Мандаринка»
Общество
В российском ЗАГСе отказались женить Деда Мороза и Снегурочку
В Петергофе в ЗАГСе №4 отказались торжественно зарегистрировать брак молодоженов в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.
Футбол
Василий Березуцкий: «Родившись в нидерландской тюрьме, можно быстрее научиться играть в футбол, чем у нас»
Василий Березуцкий, входивший в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Витессе», сравнил условия, в которых вырастают футболисты в Нидерландах и России.