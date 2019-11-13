Общество

Газета.RuГазета.RuМаксимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования. Уточняется, что в текущем году максимальный размер данного пособия превысил 301 тыс. руб.
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с чего всё началось

Максимальный размер «декретных» вырастет до 322 тыс. рублей

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. рублей, в текущем году он превысил 301 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Фонда социального страхования (ФСС).
ТАСС01:32

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Максимальный размер декретных выплат в 2020 году составит 322 тыс. руб

РБК03:47

Максимальный размер «декретных» вырастет до 322 тыс. рублей

ТАСС01:32

Названы размеры больничных и детских пособий на 2020 год

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Максимальная сумма декретных пособий вырастет до 322 тыс. рублей

Коммерсантъ02:38

Стал известен размер пособия по беременности и родам на 2020 год

Газета.Ru04:25

Стали известны размеры больничных и детских пособий на 2020 год

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Парламент Молдавии попробует отправить в отставку правительство Санду

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АвтоВАЗ запускает программу «Подменный автомобиль»

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Ставки сделаны. Во Владивостоке изменятся правила налогообложения

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На Сибирь и Урал надвигаются аномальные холода

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В России резко подешевела свинина

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Школьница, которую несколько дней искали в Ставрополе, пряталась в подъезде многоквартирного дома.
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Авторы подчеркивают, что в НАТО обеспокоены ситуацией с «подъемом» Китая, который расценивается как угроза для членов альянса.
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РБК 00:49
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Во Внукове задержали третьего фигуранта дела об угрозах судье

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Организатор «Белых касок» Джеймс Ле Мезюрье найден мёртвым в Стамбуле

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Джон Ледженд стал самым желанным мужчиной по версии People

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Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

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В Петербурге девушка прыгнула в Мойку там, где Соколов топил останки

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Губернатор Венето заявил об апокалиптическом наводнении в Венеции

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Нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Холанд попал в сферу интересов нескольких ведущих европейских клубов.
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Мать российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Валентина может быть арестована.
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Культовый американский сериал "Друзья" может получить продолжение на стриминговой платформе HBO Max, которую телекомпания HBO планирует запустить в 2020 году.
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