Также с 1 февраля будет проиндексировано единовременное пособие при рождении ребенка на 5,8%, размер пособия составит 19 981 рубль, расходы на выплату единовременных пособий при рождении ребенка составят 19,8 млрд рублей.
Минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком вырастет на 5,8% до 7 493 рублей с 1 февраля 2022 года, а максимальный - до 31 282 рублей Это следует из заключения Счетной палаты (СП) "О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов", опубликованного в понедельник.
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил ТАСС, что представители спецподразделений не дрались и не выясняли отношений на состязаниях за получение краповых беретов в Ставропольском крае.
Россияне из Team Spirit стали чемпионами The International 2021 по Dota 2. Заключительный матч с китайцами из PSG.LGD закончился со счётом 3:2. Это третий финал TI в истории, который завершился с таким счётом.
Как следует из регрессивной модели КСИИ, связанной с темпами прогнозируемого роста ВВП, инвестиции иностранных компаний останутся на прежнем уровне в 2021 году и перейдут к росту только на следующий год.