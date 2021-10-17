Максимальный размер пособия по уходу за ребенком в 2022 году вырастет до 31,2 тыс. рублей

Минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком вырастет на 5,8% до 7 493 рублей с 1 февраля 2022 года, а максимальный - до 31 282 рублей Это следует из заключения Счетной палаты (СП) "О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов", опубликованного в понедельник.