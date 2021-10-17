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Максимальный размер пособия по уходу за ребенком в 2022 году вырастет до 31,2 тыс. рублей

С 1 февраля 2022 года минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком увеличится на 5,8 процентов и составит 7 493 рубля.
Lenta.ru
В настоящее время пособие составляет 18 886 рублей.
ТАСС
В настоящее время минимальный размер пособия составляет 7 083 рубля, максимальный - 29 600 рублей.
ТАСС
Также с 1 февраля будет проиндексировано единовременное пособие при рождении ребенка на 5,8%, размер пособия составит 19 981 рубль, расходы на выплату единовременных пособий при рождении ребенка составят 19,8 млрд рублей.
ТАСС

С чего всё началось

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком в 2022 году вырастет до 31,2 тыс. рублей
Минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком вырастет на 5,8% до 7 493 рублей с 1 февраля 2022 года, а максимальный - до 31 282 рублей Это следует из заключения Счетной палаты (СП) "О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов", опубликованного в понедельник.
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Подробнее о событии

В 2022 году в России размер детского пособия увеличат на 5,8%
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