Футбол
РИА НовостиМаксименко: каждая смена тренера придает определенный импульс
Голкипер московского футбольного клуба "Спартак" Александр Максименко заявил, что каждая смена тренера придает любой команде определенный импульс. В понедельник на пост главного тренера "Спартака" был назначен немецкий специалист Доменико Тедеско.
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Автоматически обработаны 7033 источника, обновлено в 06:13, Вашингтон
Происшествия
Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга
В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru 05:05
Происшествия
Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
Общество
Россияне едят слишком много яиц
Жители России едят слишком много яиц. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СІВ. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц.
Вести.Ru 02:38
Происшествия
Старшеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске
Lenta.ru вчера в 01:46
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.
РЕН ТВ вчера в 17:00
Общество
В НОТУ прокомментировали новые правила отбора на «Евровидение»
Ранее сообщалось, что в новом отборе теперь смогут принять участие только те исполнители или коллективы, которые не выступали на территории России с 2014 года, не планируют и не анонсируют концертную деятельность в РФ до финала «Евровидения», а также не въезжали на территорию Крыма «с нарушением законодательства Украины».
Известия 05:46
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Армия и оружие
Перемирие на севере Сирии сорвано
Накануне вице-президент США Майкл Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявили о том, что военная операция на севере Сирии прекращается на 120 часов.
РБК 05:10
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову
Друзья и коллеги актера Дмитрия Марьянова почтили его память 15 октября.
Петербургский дневник 16 октября в 18:33
Происшествия
В Курганской области полиция задержала главу профсоюза «Альянс врачей»
АН Между строк вчера в 04:06
Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе и со стороны Белоруссии.
РИА Новости 04:51
Энергетика
В Польше опровергли увеличение мощностей для поставок газа на Украину
«В связи с пресс-релизами, опубликованными украинскими компаниями "Уктрансгаз" и "Нафтогаз", об увеличении доступной пропускной способности соединяющего Польшу и Украину газопровода до 6,6 млрд кубометров в год, Gaz-Sistem сообщает, что существующая газовая инфраструктура на польско-украинской границе не позволяет поставлять такой объем газа из Польши на Украину», - говорится в сообщении.
Rambler News Service 04:25
Общество
Первую нитку газопровода «Турецкий поток» начали заполнять газом
Оператор проекта «Турецкий поток» заявил, что первую нитку морского участка газопровода уже начали заполнять газом.
RT на русском 05:53
Футбол
Вратарь «Спартака» заявил, что не стал бы выступать за ЦСКА
Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко заявил, что никогда не стал бы играть за ЦСКА.
Матч ТВ 05:36
Общество
Турчак предложил внедрить электронное взаимодействие жильцов с УК
Чтобы люди имели удобный доступ к актуальной информации об услугах и тарифах, могли получить услуги онлайн, заключить договоры с обслуживающими компаниями, рассчитать плату, получить информацию о важных событиях.
РИА Новости 04:38
Здоровье
Минздрав призывает модернизировать первичную медпомощь
Министр здравоохранения Российско Федерации Вероника Скворцова на всероссийском селекторном совещании по вопросам принципов модернизации первичного звена здравоохранения привела статистику о том, что каждый гражданин России обращается медпомощью в первичное звено не менее восьми раз за год.
ФедералПресс 04:58
Шоу-бизнес
Бывшая жена Романа Абрамовича вышла замуж за миллиардера
Даша Жукова вышла замуж за Ставроса Ниархоса. Свадьба бывшей жены Романа Абрамовича и греческого миллиардера прошла в Париже.
Комсомольская правда вчера в 11:45
Политика
РПЦ разорвет отношения с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви
Русская православная церковь (РПЦ) намерена разорвать молитвенное общение с иерархами Элладской (Греческой) православной церкви (ЭПЦ), которые признают неканоническую «новую церковь» Украины (Православная церковь Украины).
ФАН вчера в 11:01
Здоровье
Число погибших из-за вейпинга в США превысило 30 человек
До 33 увеличилось число людей, умерших в США из-за легочной болезни, связанной, как считают эксперты, с курением электронных сигарет, или вейпов.
Коммерсантъ вчера в 22:56
Авто
«Группа ГАЗ» зарегистрировала логотип «Победа»
«Группа ГАЗ» может возродить «Победу», а возможно зарегистрированный знак будут использовать для сувениров или запчастей.
Tvoe-avto.com 05:20
Происшествия
Отец Цоя прокомментировал новую версию гибели сына
Отец музыканта Виктора Цоя Роберт прокомментировал "Газете.Ru" новую версию гибели сына.
Газета.Ru 04:48
Политика
В Раде решили вернуть «украинские этнические территории» Кубани
Как сообщают «РИА-Новости» со ссылкой на слова парламентария от партии «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко, задачей «Кубани» станет разработка политики по возвращению украинских этнических территорий и этнических украинцев в культурное, политическое, социальное поле страны.
Мойка78 вчера в 13:59
Политика
Миллер доложил Медведеву о переговорах с Украиной по газу
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым доложил о ходе переговоров с Украиной по газу.
RT на русском 05:22
Происшествия
Похороны убитой из-за машины свердловчанки собрали сотни человек
Издание Е1.ru сообщает, что всего прощание и похороны собрали порядка 250 человек. Гроб молодой свердловчанки буквально завалили цветами.
REGNUM 03:57
Армия и оружие
Появилось изображение российского САО «Мальва»
Военное обозрение вчера в 10:33
Политика
Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон сдался властям Бельгии
Бывший председатель Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон добровольно явился в Бельгии в офис прокурора в Брюсселе, в связи с тем, что Верховный суд Испании ранее на этой неделе издал третий международный ордер на его задержание.
Интерфакс 05:57
Политика
В США подал в отставку глава Минэнерго Рик Перри
Кк передает телеканал CNN вечером в четверг: "Министр энергетики Перри попросил (президента США Дональда - ред.) Трампа об отставке".
РЕН ТВ вчера в 16:41