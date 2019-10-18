Футбол

РИА НовостиРИА НовостиМаксименко: каждая смена тренера придает определенный импульс

Голкипер московского футбольного клуба "Спартак" Александр Максименко заявил, что каждая смена тренера придает любой команде определенный импульс. В понедельник на пост главного тренера "Спартака" был назначен немецкий специалист Доменико Тедеско.
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