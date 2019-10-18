Голкипер московского футбольного клуба "Спартак" Александр Максименко заявил, что каждая смена тренера придает любой команде определенный импульс. В понедельник на пост главного тренера "Спартака" был назначен немецкий специалист Доменико Тедеско.

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Футбол Новый тренер «Спартака» отреагировал на обложку с Джокером Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско счел комплиментом обложку газеты с ним в образе героя фильма «Джокер».

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