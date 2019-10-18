Футбол
РИА НовостиМаксименко: каждая смена тренера придает определенный импульс
Голкипер московского футбольного клуба "Спартак" Александр Максименко заявил, что каждая смена тренера придает любой команде определенный импульс. В понедельник на пост главного тренера "Спартака" был назначен немецкий специалист Доменико Тедеско.
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Общество
В Раду поступила инициатива создать на Украине «реестр секса»
В Раду поступила инициатива создать на Украине «реестр секса».
Политика
Миллер назвал условия для контракта на транзит газа через Украину
Иначе говоря, Россия готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.
Политика
Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой
Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Происшествия
Старшеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске
Происшествия
Украинский Су-27 «сдул» людей на авиашоу в Бельгии
В Сети появилось видео с авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии, на котором украинский истребитель Су-27 «сдул» людей.
Армия и оружие
Эрдоган раскрыл цель переговоров с Россией по Сирии
Соглашение, которое заключил в ходе своего визита в Турцию вице-президент США Майкл Пенс с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, предусматривает выход курдских группировок с прилегающих к Турции территорий на севере Сирии.
Игры
Crusader Kings 2 – Игра стала бесплатной
Видимо Crusader Kings 2 стал первым испытанием этого эксперимента.
Футбол
Новый тренер «Спартака» отреагировал на обложку с Джокером
Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско счел комплиментом обложку газеты с ним в образе героя фильма «Джокер».
Кино
«321-я сибирская»: мировой прокат бурятского фильма обеспечит Голливуд
Голливуд обеспечит мировой прокат бурятского фильма «321-я сибирская», сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Происшествия
Очевидцы рассказали о пнувшем «пьяного» мальчика полицейском после ДТП
Полицейский, сбивший летом в Кировской области шестилетнего мальчика на велосипеде, пнул его тело ногой.
Политика
Лукашенко и Ельцин предлагали Клинтону возглавить Союзное государство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и первый президент России Борис Ельцин в шутку предлагали бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону возглавить Союзное государство.
Политика
Китайский посол высмеял украинских инструкторов на протестах в Гонконге
Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в Гонконге появились "украинские элементы", которые приезжают в страну, чтобы делиться протестным опытом.
Финансы
Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение.
Экономика
«Мечел» обратился за помощью к Козаку
«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Армия и оружие
Хакеры от имени МИД сообщили, что Литва примет ядерное оружие от США
В Литве в пятницу, 18 октября, хакеры от имени МИД Литвы распространили "новость" о просьбе президента страны Гитанаса Науседы к США создать военную базу в Литве, а также перевести в страну ядерное оружие.
Происшествия
Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину вырос до 73,3%
Рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину за последние две недели вырос с 71,4% (конец сентября) до 73,3% (середина октября).
Общество
«Группа ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю
"Группа ГАЗ" отложила переход на четырехдневную рабочую неделю благодаря выполнению госзаказа по школьным автобусам и машинам скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель компании.
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Шоу-бизнес
В Сети появились первые фото Решетовой из роддома
Мать рэпера Тимати Симона опубликовала в Instagram первые фото избранницы сына, Анастасии Решетовой, сделанные в роддоме.
Общество
Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.
Экономика
Экс-чиновник Росимущества купил «Российский учебник» за ₽6 млрд
Издательство «Просвещение», крупнейший игрок на рынке учебной литературы, в 2018 году выпустило 3,4 тыс. наименований общим тиражом почти 38,6 млн экземпляров.
Политика
На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Политика
Трамп подтвердил скорую отставку министра энергетики США
Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию СМИ о том, что министр энергетики страны Рик Перри решил покинуть свой пост, отметив что он продолжит возглавлять Минэнерго США до конца года.
Авто
Группа ГАЗ зарегистрировала новый логотип «Победы»
"Группа ГАЗ" снова зарегистрировала товарный знак "Победа", при этом производитель разработал под это наименование новый логотип.
Религия
Патриарх Кирилл сравнил аборты с языческими жертвоприношениями
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ложным выбор между количеством детей и качеством их жизни, который актуален для многих современных пар.
Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Единоборства
Американец нокаутировал непобежденного россиянина за 29 секунд
Американский боец смешанного стиля (ММА) Даниэль Пинеда встретился с россиянином Мовлидом Хайбулаевым в 1/4 финала Гран-при Professional Fighters League (PFL).
Происшествия
Число погибших при взрывах в афганской мечети возросло до 62
Число погибших в результате двух взрывов в мечети в афганской провинции Нангархар возросло до 62.