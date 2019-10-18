Футбол

РИА НовостиРИА НовостиМаксименко: каждая смена тренера придает определенный импульс

Голкипер московского футбольного клуба "Спартак" Александр Максименко заявил, что каждая смена тренера придает любой команде определенный импульс. В понедельник на пост главного тренера "Спартака" был назначен немецкий специалист Доменико Тедеско.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Толпа неизвестных. Как «Спартак» сыграет с «Рубином»?

Soccer.ru14:47

Большой цирк «Спартака»

Комсомольская правда09:25

Максименко рассказал, что изменилось в «Спартаке» с приходом Тедеско

Спорт день за днем05:29

Максименко: «Каждая смена тренера придает любой команде импульс»

МК-Спорт05:42

Александр Максименко: Игрокам «Спартака» надо заново заслужить право выходить на поле

Советский спорт04:46

Максименко: каждая смена тренера придает определенный импульс

РИА Новости03:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
Экономика

Росстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян

"Основная причина – опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в структуре доходов населения в третьем квартале 2019 года, а также низкая база третьего квартала 2018 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Газета.Ru вчера в 13:17
Политика

США вводят пошлины в отношении более 150 европейских товаров

Ранее Вашингтон объявил, что с 18 октября введет ряд пошлин, в том числе 10-процентную пошлину на поставки самолетов из ЕС, а также 25-процентную пошлину для некоторых промышленных и сельскохозяйственных товаров.
Финмаркет 04:38
Экономика

«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей

Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС 12:03
Политика

Посол Китая заявил о появлении украинцев на протестах в Гонконге

Китайский посол в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в ситуации с протестами в Гонконге появились «украинские элементы», которые ездят туда для «передачи опыта».
RT на русском 11:38
Общество

Поклонская ответила Собчак на критику длины юбки

REGNUM вчера в 06:30
Политика

В ООН призвали решить конфликт с выдачей виз США

В Организации Объединенных Наций выразили надежду, что конфликт из-за отказа в выдаче виз дипломатам из других стран будет решен.
Экономика сегодня 13:50
Культура

Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»

Культуромания 07:36
Происшествия

Пропавшую модель нашли мертвой в залитом бетоном ящике

В Соединенных Штатах нашли тело пропавшей в мае 24-летней модели Эсмеральды Гонсалес из Лас-Вегаса. Об этом пишет издание Daily Mail.
Московский Комсомолец 05:40
Наука

Созданы «возрастоустойчивые» мыши, обладающие суперздоровьем

Вести.Наука 11:15
Политика

Путин предложил отменить международный взнос России

Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Газета.Ru вчера в 13:36
Происшествия

В Каменске-Уральском прощаются с убитой Ксенией Каторгиной

В Каменске-Уральском прощаются с 27-летней Ксенией Каторгиной, убитой из-за ее машины Audi Q5, которую девушка хотела продать.
Znak.com 01:55
Политика

В Белом доме объяснили причины заморозки военной помощи Украине

США решили приостановить военную помощь Украине в связи с коррупцией в этой стране и нежеланием других стран оказывать такую поддержку, заявил и.о. руководителя администрации американского лидера Дональда Трампа Мик Малвейни.
Газета.Ru 05:06
Культура

Сибирские энергетики сняли клип к началу отопительного сезона

Рабочие Сибирской генерирующей компании к открытию отопительного сезона сняли клип «Трубопровод» (кавер на песню RASA «Пчеловод»), чтобы с юмором рассказать о своей профессии, сообщил глава отдела по связям с общественностью Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Олег Бритвин.
Взгляд.ру 07:14
Происшествия

В Пятигорске произошел крупный пожар

В Пятигорске произошел крупный пожар в нежилом строении.
Это Кавказ 12:37
Технологии

Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения

UfaTime.ru вчера в 14:32
Происшествия

Число погибших при взрыве в мечети Афганистана возросло до 62

Число погибших при взрыве в мечети в Афганистане увеличилось до 62, около 60 человек получили ранения. Об этом сообщает телеканал TOLO news.
Москва 24 09:30
Наука

Жители Меланезии оказались потомками неандертальцев и денисовцев

Ученые проанализировали геномы современных жителей Меланезии.
МИР 24 03:18
Единоборства

Бетербиев и Гвоздик прошли процедуру взвешивания перед боем

Объединительный бой между Бетербиевым и Гвоздиком пройдет 18 октября в Филадельфии (США).
РИА Новости 02:42
Футбол

«Шахтер» забил шесть безответных голов «Колосу» в чемпионате Украины

«Горняки» смогли забить сопернику шесть голов, не пропустив ни одного в свои ворота. По дублю оформили Жуниор Мораес и Тайсон.
Bookmaker-ratings.ru 14:15
Политика

Молдавия отправит в Россию 20 тонн боеприпасов через Украину

Власти Молдавии хотят отправить в Россию около 20 тонн боеприпасов из Приднестровья. Поставки намерены осуществить через территорию Украины.
Телеканал 360° 14:12
Авто

Эксперты назвали авто с самыми проблемными АКПП

Замыкает антирейтинг коробка передач фирмы JATCO, получившая название JF011E. Она применяется на Nissan Juke, а также на Qashqai и X-Trail.
SpeedMe 04:19
Происшествия

Суд арестовал замначальника ОМВД «Дорогомилово»

Известия 13:08
Происшествия

Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию

Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии.
Интерфакс 13:06
Политика

МИД РФ направит ноту США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

Москва отправит ноту протеста Вашингтону в связи с инцидентом с дипломатами США, которых сняли с поезда в Северодвинске.
REGNUM вчера в 04:19
Авто

Послушайте, как звучит новый атмосферный V12 объемом 9,5 литра

Диаметр цилиндров, ход поршня и топливная система заимствованы у атмосферных моторов LS/LT объемом от 5,3 до 7,0 литра.
Motor 09:25
Политика

Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой

Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Вести.Ru 08:14
Общество

Подписан контракт на создание замены «Кукурузнику»

Телеканал 360° вчера в 01:45
Теннис

Павлюченкова одолела Кудерметову и вышла в полуфинал Кубка Кремля

ProstoProSport 14:35
Футбол

Ахмат — Локомотив 0:2

В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.
Российская газета 14:25
Политика

Трамп заявил, что некоторые страны ЕС согласились забрать боевиков ИГ

Президент США Дональд Трамп сообщил, что некоторые европейские государства согласились забрать боевиков террористической организации ИГ («Исламское государство», запрещено в России), которые являются выходцами из этих стран.
Коммерсантъ 14:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Доменико Тедеско
Итальянский футбольный тренер
Немецкий футбольный тренер итальянского происхождения. С 2017 по 2019 год - главный тренер клуба «Шальке 04».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Владимирович Максименко
Российский футболист
Российский футболист, вратарь московского «Спартака» и молодёжной сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное