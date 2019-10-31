Вратарь «Спартака» Александр Максименко стал рекордсменом московской команды, выйдя в стартовом составе против «Ростова» в матче Олимп-Кубка России. 21-летний футболист красно-белых стал самым молодым голкипером в истории «Спартака», сыгравшим за москвичей 50 матчей.

Максименко матчем против «Ростова» установил рекорд в «Спартаке»

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