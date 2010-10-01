РПЛ
Спорт-ЭкспрессМаксимилиан Филипп: «Каборе получил красную из-за моей ошибки»
|6′
Вилкер Анхель
|9′
Андрес Понсе
|21′
Бернард Бериша
Евгений Харин
Иван Ордец
|29′
|31′
Магомед Мусалов
Григорий Морозов
|43′
|43′
Андрес Понсе
Роман Нойштедтер
Артур Юсупов
|53′
Кирилл Панченко
Максимилиан Филипп
|53′
|56′
Денис Глушаков
Шарль Каборе
|57′
Шарль Каборе
|60′
|63′
Денис Глушаков
Олег Иванов
Заурбек Плиев
Клинтон Н`Жи
|67′
|87′
Евгений Харин
Магомед Митришев
Сильвестр Игбоун
|90′
|90′
Андрей Семенов
Иван Ордец
|90′+3′
Динамо
Расстановка 5‑4‑1
1
Шунин
2
Морозов
4
Рыков
18
Ордец
9
Н`Жи
34
Рауш
11
Шиманьски
6
Юсупов
77
Каборе
5
Филипп
10
Игбоун
16
Городов
5
Мусалов
4
Анхель
15
Семенов
13
Гиголаев
9
Михаляк
11
Силва
19
Иванов
23
Швец
7
Митришев
18
Понсе
Ахмат
Расстановка 4‑5‑1
В первой половине был всего один удар, были проблемы в игре. Должен сказать, что красную карточку Каборе получил из-за моей ошибки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 12:03, Ашберн
Технологии
В России заработал Apple TV+ без дубляжа
Футбол
«Зенит» и ЦСКА огласили стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ
Стали известны составы петербургского «Зенита» и московского ЦСКА на матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
Происшествия
В Сыктывкаре горит многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом загорелся на площади 800 квадратных метров в Сыктывкаре, эвакуированы 34 человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
Футбол
«Тамбов» обыграл «Сочи» в матче РПЛ
Общество
«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж
Украинская компания «Нафтогаз» подала новый иск в Стокгольмский арбитраж против российской компании «Газпром», касающийся контракта на транзит газа.
Культура
Шварценеггер заставил Сталлоне сняться в провальной комедии
Футбол
Борнмут — Манчестер Юнайтед 1:0
В матче 11-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Борнмуту» со счетом 0:1. Единственный мяч забил 27-летний норвежец Джошуа Кинг.
Кино
Названы самые страшные монстры из фильмов ужасов
Издание Independent составило список самых пугающих монстров из фильмов ужасов всех времен. Всего в рейтинг вошли 20 персонажей.
Происшествия
Трое детей провалились под лед в Башкирии
Дети провалились под лед в Башкирии. Один из них погиб, двоих доставили в медучреждение.
Общество
Дания разрешила построить «Северный Поток-2»
Сегодня в СМИ попала информация о том, что Дания разрешила компании Nord Stream вести строительство нового газопровода под названием «Северный поток-2» на их континентальном шлейфе.
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей
Названы вакансии, где работодатель готов платить больше 200 тыс. рублей в месяц сотруднику.
Политика
РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви
Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Музыка
Участник «Евровидения» рад, что не прошел прослушивание в «Голос»
Экономика
Госдолг США превысил рекордные $23 трлн
По данным американского Минфина (pdf.), на 31 октября государственный долг США превысил рекордную отметку в $23 трлн.
Происшествия
Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет
Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Единоборства
Боксер Ковалев не уложился в вес перед боем с Альваресом
Отмечается, что чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации в весовой категории до 79,38 кг Ковалев не смог уложиться в вес перед поединком против мексиканского бойца.
Политика
СНБО Украины утвердил бюджет на 2020 год в сфере обороны
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил заложенные в проект государственного бюджета на 2020 год $9,9 млрд расходов на безопасность и оборону.
Общество
В Москву идет аномальное субтропическое тепло
Юго-западный ветер доставит тепло в столицу и Подмосковье — до плюс 3 градусов. Первый снег растает, но потепление принесет с собой дожди.
Культура
Британский телеканал показал мир «глазами Путина»
Происшествия
Полиция ищет водителя «Тойоты», стрелявшего на юге Москвы
Полиция разыскивает водителя "Тойоты", который открыл огонь возле крупного торгового центра на юге Москвы.
Здоровье
Минздрав изменил норму потребления соли для россиян
Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли.
Фигурное катание
Тарасова рассказала об ошибках Загитовой на Гран-при
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France.
Футбол
Блогер Савин подписал контракт с белорусским «Арсеналом»
Происшествия
Два педофила развращали несовершеннолетних девочек в центре Москвы
Следователи начали проверку по факту возможного совершения развратных действий в отношении двух несовершеннолетних девочек двумя мужчинами в квартире в центре Москвы.
Происшествия
СК начал проверку после аварийной посадки SSJ-100 в Тюмени
Следователи начали доследственную проверку после экстренной посадки в Тюмени самолета с отказавшим двигателем, передает "Интерфакс".
Футбол
«Динамо» в добавленное время ушло от поражения в игре с «Ахматом»
Московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с грозненским «Ахматом» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.