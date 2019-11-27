Лига чемпионов
Советский спорт«Зенит» примет «Лион» в Лиге чемпионов
Зенит сыграет дома с Лионом в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. После четырех туров чемпионы России набрали четыре очка и занимают третье место в группе G. У французов семь очков и второе место.
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Зенит - Лион 27 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов по футболу
КП - Санкт-Петербургвчера в 10:33
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