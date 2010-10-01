Полузащитник сборной Шотландии Скотт Мактоминай поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Россией.

Мактоминай: Шотландия обязана победить в матче со сборной России

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