Футбол
ЧемпионатМактоминай: Шотландия обязана победить в матче со сборной России
Полузащитник сборной Шотландии Скотт Мактоминай поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Россией.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 23:21, Вашингтон
Армия и оружие
Гутерриш предупредил о «континентальном масштабе» терроризма в Африке
Генсек ООН Антонио Гутерриш обратил внимание на возрастающую угрозу терроризма в Африке, предупредив, что повстанческая группировка Союзных демократических сил Демократической Республики Конго (ADF) теперь связана с исламистскими ополченцами на всем континенте.
ФАН 13:06
Экономика
«Мосстройтранс» до 2028 года вложит 5 млрд рублей в инвестпроекты Забайкалья
Корпорация "Мосстройтранс" до 2028 года намерена вложить более 5 млрд рублей в инвестиционные проекты на территории Забайкальского края.
ТАСС 23:01
Происшествия
Су-25 разбился на Северном Кавказе
Штурмовик Су-25УБ ВКС России разбился на Северном Кавказе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местных силовых структурах.
Газета.Ru 08:00
Культура
Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций
Экономика сегодня 15:39
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Минприроды обнародовало перечень городов с наиболее загрязненным воздухом.
Ведомости 22:23
Политика
Украинцев возмутила карта Польши с Ровно и Львовом
Украинские пользователи сети раскритиковали поезд, на котором изображена карта со Львовом, Луцком и Ровно в составе Польши.
Известия 20:35
Экономика
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка в Приангарье
Реструктуризацию проведут для кредитов, которыми обременены пострадавшие от паводка жители Иркутской области, предприниматели и небольшие предприятия.
REGNUM 07:33
Происшествия
Студента Егора Жукова отпустили под домашний арест
Российская газета 13:08
Общество
В Беслане почтили память жертв теракта
Жители Беслана во вторник, 3 сентября, почтили память жертв теракта, произошедшего 15 лет назад в школе №1, жертвами которого стали 334 человека, из них 186 детей.
Известия 06:40
Происшествия
Спасший пассажиров пилот Дамир Юсупов возвращается к полётам
Командир севшего в кукурузном поле под Жуковским самолёта А321 Дамир Юсупов возвращается к полётам.
REGNUM 11:30
Общество
Трансгендер женился на женщине в московском СИЗО
В СИЗО №6 заключенный трансгендер Назар Гулевич, которого до смены пола звали Анастасия, женился на девушке Елене.
Газета.Ru 14:41
Космос
Роскосмос опроверг данные NASA об угрозе космического мусора для МКС
«Специалисты госкорпорации „Роскосмос“ и головного научного института ракетно- космической отрасли ЦНИИмаш перепроверили расчеты партнеров по программе Международной космической станции (МКС) на основании имеющихся данных о состоянии околоземного космического пространства, и сделали вывод, что космический мусор не представляет угрозы для станции», - сказано в сообщении ведомства.
Ридус 17:03
Здоровье
Елена Малышева показала пищевод Алибасова изнутри
Пятый канал 12:41
Общество
В ЦБ рассказали о новых способах хищения денег с помощью соцсетей
Отмечается, что по данным ЦБ, порядка 97% преступлений совершаются с помощью методов социальной инженерии — введения мошенниками пользователя в заблуждение, чтобы он самостоятельно предоставил преступнику доступ к средствам - своим собственным или банка.
RT на русском 19:05
Происшествия
Титов предложил амнистию для осужденных бизнесменов к юбилею Победы
Уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов предложил свой вариант амнистии к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
РБК 17:00
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Сообщается, что финальные платежи составили в целом $156 млн. В 2014 году Киев по программе stand by получил от МВФ $4,6 млрд.
REGNUM 14:26
Экономика
Якутск рассмотрит возможность перехода на «альтернативную котельную»
Власти Якутска рассмотрят возможность перехода на новый метод тарифообразования в сфере теплоснабжения - "альтернативную котельную".
ТАСС 19:46
Происшествия
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи
По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС 21:08
Армия и оружие
На Украине разделят должность главкома ВСУ и начальника генштаба
Должности начальника генштаба и главнокомандующего Вооруженными силами Украины разделят, заявил первый заместитель главы генштаба ВСУ Игорь Колесник.
ТК Звезда 16:20
Кино
Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября
Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).
Театрал 10:43
Политика
Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой
Российские дипломаты отметили, что экспозиция призвана ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами, многие их которых не так давно были рассекречены и свидетельствуют о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы.
Известия 23:05
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48