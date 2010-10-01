Футбол
Bookmaker-ratings.ruМактоминэй: «Сборная Шотландии обязана побеждать Россию»
Полузащитник сборной Шотландии Скотт Мактоминэй заявил, что его команда обязана побеждать сборную России. Команды встретятся в следующем туре отборочного турнира Евро-2020.
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 14:09, Вашингтон
Происшествия
Два самолета столкнулись в Шереметьево
Известия 09:41
Теннис
Элина Свитолина вышла в полуфинал US Open
GoTennis.ru 13:54
Происшествия
Девочка из России утонула в бассейне в Турции
«3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.
RT на русском 12:56
Происшествия
В Ставропольском крае разбился Су-25
REGNUM 08:03
Происшествия
Суд вынес первый приговор по делу о беспорядках 27 июля в Москве
RT на русском 06:46
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями
Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.
Суть событий 04:50
Происшествия
Оппозиционеров Бойко и Гальперина арестовали из-за акции 31 августа
Председателя Либертарианской партии Сергея Бойко арестовали на 10 суток из-за несогласованной акции 31 августа, написал на своей странице в Twitter один из лидеров партии Михаил Светов.
Ведомости 14:00
Общество
Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО
В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
Вести.Ru 12:18
Экономика
Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7
Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.
РБК 11:28
Происшествия
В горах Заполярья собака провела месяц рядом с погибшим хозяином
Российская газета 06:44
Шоу-бизнес
Актеры МХТ не узнали похудевшего на 100 кг Семчева
Актеры МХТ имени А. П. Чехова не узнали коллегу Александра Семчева, который еще сильнее похудел после летнего отпуска.
ФАН 03:44
Политика
Украину попросили не cдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17
Нидерландская прокуратура попросила украинские власти не передавать российской стороне "ценного свидетеля" Владимира Цемаха по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур.
Газета.Ru 10:23
Политика
В Италии достигнута договоренность о создании правительства
Итальянское «Движение 5 звезд» поддержало создание правительства с демократической партией.
Взгляд.ру 13:42
Наука
Шлем дополненной реальности помог меньше отвлекаться на работе
Разработчики из Южной Кореи, США и Швейцарии предложили разделять офисы открытого типа на изолированные рабочие пространства с помощью виртуальной реальности.
ФедералПресс 09:31
Происшествия
СМИ обнаружили на берегу у Нёноксы радиоактивные понтоны
Двина Сегодня 04:16
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru вчера в 16:53
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Общество
«Жили за счет русских»: что стало с финскими визами для россиян
Поток заявителей на получение визы в Финляндию через генконсульство в Санкт-Петербурге сократился на 93% после ужесточения правил.
Газета.Ru 13:04
Гаджеты
Кнопочную Nokia 3310 могут снова перевыпустить
The GEEK 13:14
Футбол
«Спартак»: «Хотим, чтобы работа судейского корпуса была равной по отношению ко всем клубам РПЛ»
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн выступил с комментарием по итогам общего собрания клубов РПЛ, на котором, помимо прочего, рассматривался вопрос судейства в чемпионате России.
Sport24.ru 12:24
Футбол
«Млада Болеслав» сделала заявление по Комличенко
Пресс-служба футбольного клуба «Млада Болеслав» опубликовала официальное заявление по поводу нападающего Николая Комличенко.
Нева Спорт 08:11
Авто
Продажи лимитированной серии Kia Edition Plus стартовали в России
Kia Rio Edition Plus и Rio X-Line Edition Plus - в основу легла комплектация Luxe, под капотом стоит 1,6 л мотор с АКПП.
ГЛАС.RU 05:53
Экономика
Киев вернул МВФ все кредиты за 2014 год
Украина вернула Международному валютному фонду (МВФ) кредиты, взятые по программе stand by в 2014 году.
Известия 13:41
Футбол
Адвокат Пака высказалась об УДО Кокорина и Мамаева
Адвокат главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака Наталья Шатихина прокомментировала ходатайство об условно-досрочном освобождении полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и экс-нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина.
Газета.Ru 11:28
Наука
В Китае создали восстанавливающий эмаль зубов гель
«Совершенно секретно»: Ученые из университета Чжэцзян в Ханчжоу (восточный Китай) создали новый материал, которые идентичен зубной эмали, не регенерирующей себя.
Совершенно секретно вчера в 02:06
Политика
Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве
Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.
РБК вчера в 17:39
Политика
Жириновский призвал наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой войне, которая не соответствует исторической действительности.
Pravda.Ru вчера в 01:38
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05