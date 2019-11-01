Бывший голкипер петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев заявил, что вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев не любит конкуренции.

Малафеев: Акинфеев не любит конкуренцию, она его нервирует

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