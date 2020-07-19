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РИА НовостиРИА НовостиМалафеев: «Зенит» ненавидят так же, как когда-то ненавидели «Спартак»

"Зенит" ненавидят точно так же, как когда-то его болельщики ненавидели московский "Спартак", который всегда был наверху, забирал лучших игроков и представлял собой фарм-клуб российской сборной. Сейчас же все изменилось, а достижений у "Зенита" более, чем достаточно, чтобы начать его не любить.
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Малафеев: «Зенит» ненавидят точно так же, как когда-то ненавидели «Спартак»

Евро-футбол.ру02:20

Малафеев: «Зенит» ненавидят так же, как когда-то ненавидели «Спартак»

РИА Новости05:26

Малафеев сравнил хейтерские нападки на «Зенит» и «Спартак»

Невские Новости05:13

Малафеев: «Зенит» сейчас ненавидят так же, как когда-то ненавидели «Спартак»

Metaratings06:42

Малафеев: «Зенит» ненавидят точно так же, как когда-то его болельщики ненавидели «Спартак»

Газета.Ru01:34

Малафеев сравнил ненависть болельщиков к «Спартаку» и «Зениту»

ProstoProSport00:40

Малафеев: почему ушел из клуба, как подписал Оздоева, за что хейтят «Зенит»

Спорт день за днемвчера в 08:35
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Боец Петр Ян из Дудинки отстранен от соревнований UFC на месяц

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Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань

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В Подмосковье грибники нашли тело женщины в чемодане

Российская газета 05:43
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Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

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На берегу реки в Волгограде нашли части тела жителя Саратова

Расчлененное тело жителя Саратова, находящегося в розыске, найдено в пакетах на берегу Волги в Волгограде, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости 06:23
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Газета.Ru 02:31
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Ученые подтвердили возраст Вселенной в 13,8 миллиарда лет

МИР 24 17 июля в 16:43
Наука

Ученые предсказали образование нового океана после раскола Африки

РБК 04:23
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Фигурное катание

Президент ISU назвал погибшую Александровскую талантливой фигуристкой

Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ян Дейкема выразил соболезнования в связи с гибелью чемпионки мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерины Александровской.
Sport.rbc.ru вчера в 13:44
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Общество

Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова

«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
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Экономика

Sohu: отказ от западных турбин обернулся выгодой для России

В 2014 году западные государства ввели против РФ специальные меры, которые ограничили доступ страны к ряду технологий.
ПолитРоссия вчера в 08:35
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Происшествия

Французская полиция задержала подозреваемого в поджоге собора XV века

Газета.Ru 06:35
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Единоборства

Фигередо стал чемпионом наилегчайшего веса UFC, «задушив» Бенавидеса

В рамках третьего турнира UFC на «Бойцовском острове» за вакантный титул в наилегчайшем весе подрались бразилец Дэйвисон Фигередо и американец Джозеф Бенавидес.
Bookmaker-ratings.ru 00:36
Происшествия

Муж дважды намеренно сбил супругу на автомобиле в Подмосковье

Известия 04:47
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Происшествия

В Алтайском крае число жертв коронавируса достигло 147

Пять зараженных COVID-19 жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных случаев в регионе достигло 147, сообщили в региональном оперштабе.
РИА Новости 17 июля в 04:23
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Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
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Шоу-бизнес

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В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
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Политика

Чешский центр отверг обвинения в связи с Сафроновым

В чешском Центре безопасности анализа и предотвращения (СВАР) отвергли связь с бывшим журналистом Иваном Сафроновым, которого российские власти обвиняют в госизмене.
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Политика

NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна

Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
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Политика

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Сухейль Шахин, официальный представитель "Талибана" (организация запрещена в России) опроверг обвинения США в том, что движение получало деньги от России за нападение на солдат международной коалиции в Афганистане.
Вести.Ru вчера в 16:59
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Культура

Молодежные проекты Калмыкии получили гранты в шесть миллионов

Московский Комсомолец Калмыкия 03:18
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Политика

Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину

РИА Новости вчера в 08:05
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Авто

Раскрыты рублевые цены на новый Porsche 911 Turbo

Несколько дней назад премиум-бренд представил новую восьмую генерацию Porsche 911 Turbo. Компания опубликовала рублевые цены на новинку.
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Вячеслав Малафеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. На протяжении всей карьеры выступал за петербургский «Зенит». Заслуженный мастер спорта России. С 2003 по 2012 год игрок сборной России. В конце футбольной карьеры занялся бизнесом, владелец агентства недвижимости.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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