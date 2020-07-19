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РИА НовостиМалафеев: «Зенит» ненавидят так же, как когда-то ненавидели «Спартак»
"Зенит" ненавидят точно так же, как когда-то его болельщики ненавидели московский "Спартак", который всегда был наверху, забирал лучших игроков и представлял собой фарм-клуб российской сборной. Сейчас же все изменилось, а достижений у "Зенита" более, чем достаточно, чтобы начать его не любить.
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Малафеев: почему ушел из клуба, как подписал Оздоева, за что хейтят «Зенит»
Спорт день за днемвчера в 08:35
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Боец Петр Ян из Дудинки отстранен от соревнований UFC на месяц
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Экономика
Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань
Вести.Ru 17 июля в 05:24
Происшествия
В Подмосковье грибники нашли тело женщины в чемодане
Российская газета 05:43
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Происшествия
На берегу реки в Волгограде нашли части тела жителя Саратова
Расчлененное тело жителя Саратова, находящегося в розыске, найдено в пакетах на берегу Волги в Волгограде, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости 06:23
Космос
Ученые подтвердили возраст Вселенной в 13,8 миллиарда лет
МИР 24 17 июля в 16:43
Фигурное катание
Президент ISU назвал погибшую Александровскую талантливой фигуристкой
Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ян Дейкема выразил соболезнования в связи с гибелью чемпионки мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерины Александровской.
Sport.rbc.ru вчера в 13:44
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Экономика
Sohu: отказ от западных турбин обернулся выгодой для России
В 2014 году западные государства ввели против РФ специальные меры, которые ограничили доступ страны к ряду технологий.
ПолитРоссия вчера в 08:35
Единоборства
Фигередо стал чемпионом наилегчайшего веса UFC, «задушив» Бенавидеса
В рамках третьего турнира UFC на «Бойцовском острове» за вакантный титул в наилегчайшем весе подрались бразилец Дэйвисон Фигередо и американец Джозеф Бенавидес.
Bookmaker-ratings.ru 00:36
Происшествия
В Алтайском крае число жертв коронавируса достигло 147
Пять зараженных COVID-19 жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных случаев в регионе достигло 147, сообщили в региональном оперштабе.
РИА Новости 17 июля в 04:23
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Шоу-бизнес
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
Гаджеты
AMD показала, насколько видеокарты Navi быстрее аналогов NVIDIA
Как известно, в 2019-м назад на рынок вышли видеокарты AMD Navi, и потому теперь, спустя год, «красная» команда решила напомнить о себе.
Игромания.ру 04:49
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском вчера в 04:49
Политика
Чешский центр отверг обвинения в связи с Сафроновым
В чешском Центре безопасности анализа и предотвращения (СВАР) отвергли связь с бывшим журналистом Иваном Сафроновым, которого российские власти обвиняют в госизмене.
BFM.ru 06:40
Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета 04:22
Политика
Представитель «Талибана» отверг обвинения США в сговоре с Москвой
Сухейль Шахин, официальный представитель "Талибана" (организация запрещена в России) опроверг обвинения США в том, что движение получало деньги от России за нападение на солдат международной коалиции в Афганистане.
Вести.Ru вчера в 16:59
Культура
Молодежные проекты Калмыкии получили гранты в шесть миллионов
Московский Комсомолец Калмыкия 03:18
Политика
Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину
РИА Новости вчера в 08:05
Авто
Раскрыты рублевые цены на новый Porsche 911 Turbo
Несколько дней назад премиум-бренд представил новую восьмую генерацию Porsche 911 Turbo. Компания опубликовала рублевые цены на новинку.
ГЛАС.RU 01:18
Политика
Премьер Греции надеется, что саммит Евросоюза найдет выход из тупика
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис считает, что Европа не может быть разделённой перед лицом беспрецедентного финансового кризиса и саммит ЕС должен найти выход из тупика.
РИА Новости 06:49
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в августе
Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидается в августе в России.
РЕН ТВ 17 июля в 07:05
Футбол
«Зенит» примет «Спартак» в полуфинале Олимп - Кубка России
"Зенит" и "Спартак" сразятся за выход в финал Олимп - Кубка России. "Газета.Ru" - о главных деталях принципиального противостояния.
Газета.Ru 02:14
Здоровье
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК вчера в 04:22
Происшествия
Аттракцион развалился во время сеанса в Набережных Челнах
В Татарстане прокуратура проводит проверку после публикации в Сети видео, на котором виден аттракцион, который развалился на части прямо во время сеанса, в одном из парков в Набережных Челнах.
7 новостей 06:32