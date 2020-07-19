"Зенит" ненавидят точно так же, как когда-то его болельщики ненавидели московский "Спартак", который всегда был наверху, забирал лучших игроков и представлял собой фарм-клуб российской сборной. Сейчас же все изменилось, а достижений у "Зенита" более, чем достаточно, чтобы начать его не любить.

Спорт день за днем

Малафеев: «Зенит» ненавидят так же, как когда-то ненавидели «Спартак»

Спорт день за днем

Общество Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити» Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка. 1,6K

Происшествия На берегу реки в Волгограде нашли части тела жителя Саратова Расчлененное тело жителя Саратова, находящегося в розыске, найдено в пакетах на берегу Волги в Волгограде, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник. 8

Фигурное катание Президент ISU назвал погибшую Александровскую талантливой фигуристкой Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ян Дейкема выразил соболезнования в связи с гибелью чемпионки мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерины Александровской. 2

Единоборства Фигередо стал чемпионом наилегчайшего веса UFC, «задушив» Бенавидеса В рамках третьего турнира UFC на «Бойцовском острове» за вакантный титул в наилегчайшем весе подрались бразилец Дэйвисон Фигередо и американец Джозеф Бенавидес.

Происшествия В Алтайском крае число жертв коронавируса достигло 147 Пять зараженных COVID-19 жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных случаев в регионе достигло 147, сообщили в региональном оперштабе. 770

Шоу-бизнес Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II. 17

Политика Чешский центр отверг обвинения в связи с Сафроновым В чешском Центре безопасности анализа и предотвращения (СВАР) отвергли связь с бывшим журналистом Иваном Сафроновым, которого российские власти обвиняют в госизмене. 2

Политика Представитель «Талибана» отверг обвинения США в сговоре с Москвой Сухейль Шахин, официальный представитель "Талибана" (организация запрещена в России) опроверг обвинения США в том, что движение получало деньги от России за нападение на солдат международной коалиции в Афганистане. 13

Политика Премьер Греции надеется, что саммит Евросоюза найдет выход из тупика Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис считает, что Европа не может быть разделённой перед лицом беспрецедентного финансового кризиса и саммит ЕС должен найти выход из тупика.

Футбол «Зенит» примет «Спартак» в полуфинале Олимп - Кубка России "Зенит" и "Спартак" сразятся за выход в финал Олимп - Кубка России. "Газета.Ru" - о главных деталях принципиального противостояния.