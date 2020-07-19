Коронавирус
РИА НовостиМалафеев: «Зенит» ненавидят так же, как когда-то ненавидели «Спартак»
"Зенит" ненавидят точно так же, как когда-то его болельщики ненавидели московский "Спартак", который всегда был наверху, забирал лучших игроков и представлял собой фарм-клуб российской сборной. Сейчас же все изменилось, а достижений у "Зенита" более, чем достаточно, чтобы начать его не любить.
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Малафеев: почему ушел из клуба, как подписал Оздоева, за что хейтят «Зенит»
Спорт день за днемвчера в 08:35
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Киану Ривз выпустит комикс о полубоге Берсеркере
ИА InterMedia 03:32
Общество
В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире
РИА Новости вчера в 15:20
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
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Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
Политика
СМИ узнали о перелете в Минск хваставшегося документами по «Новичку»
Бывший ключевой стратег немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который хвастался инвесторам знакомством со спецслужбами, а в июне после увольнения из компании пропал, может находиться в Белоруссии, следует из совместного расследования журнала Der Spiegel, расследовательской группы Bellingcat и The Insider.
РБК 04:31
Политика
Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть
Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна вчера в 11:22
Армия и оружие
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM вчера в 11:07
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31
Общество
Десятки тысяч человек вышли в Хабаровске на акцию в поддержку Фургала
Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на своего корреспондента, в пиковый момент число людей в колонне, которая двигалась по улицам города, превысило 50 тыс. При этом отмечается, что в этот раз в протестном мероприятии приняли участие жители Владивостока, а также Еврейской автономной и Амурской областей.
Свободная Пресса вчера в 03:00
Политика
Асад с супругой проголосовали на выборах в Народный совет Сирии
В рамках сирийского законодательства парламентские выборы проходят только на территории Сирии с разделением по округам, где каждый имеет право голосовать только на месте постоянного проживания.
РИА Новости 04:07
Игры
Microsoft показала, как будут выглядеть коробки с играми для Xbox Series X
Пользователи, желавшие увидеть обновлённые коробки для дисков для Xbox Series X, уже могут это сделать на примере Dirt 5. На изображении видно, что, в отличие от Sony и её PlayStation, в случае с кросс-платформенными релизами Microsoft не будет печатать отдельные диски для Xbox One и XSX.
Чемпионат 05:31
Гаджеты
AMD показала, насколько видеокарты Navi быстрее аналогов NVIDIA
Как известно, в 2019-м назад на рынок вышли видеокарты AMD Navi, и потому теперь, спустя год, «красная» команда решила напомнить о себе.
Игромания.ру 04:49
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Общество
Мишустин утвердил порядок субсидий для экспорта кино и IT-продукции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил правила распределения субсидий на продвижение экспорта кино и IT-продукции, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 04:11
Происшествия
Полиция Франции задержала подозреваемого после пожара в соборе в Нанте
Нант, Франция, 19 июля 2020, 11:55 — REGNUM Сотрудники французской полиции задержали одного человека по делу о пожаре в соборе святых Петра и Павла в Нанте.
REGNUM 04:55
Происшествия
Из-за жары на Урале загорелся заповедник «Денежкин камень»
Огненная стихия охватила и заповедник "Денежкин Камень", который находится на севере Свердловской области.
Российская газета 03:15
Экономика
ЦБ аннулировал лицензии у двух московских банков
Центральный банк России принял решение аннулировать лицензии на осуществление банковских операций у московских кредитных организаций «Кузнецкий мост» и АКБ «Проминвестбанк».
RT на русском 17 июля в 04:15
Спорт
Глава РУСАДА Ганус опасается инсценировки своего самоубийства
Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус объяснил сообщения, которые он написал в своем «Твиттере».
Bookmaker-ratings.ru 04:46
Кино
Путин и Мишустин поздравили актера Василия Ливанова с юбилеем
РИА Новости 04:19
Политика
В Киеве рассказали об отказе от Крыма и Донбасса
Киев проводит такую языковую и религиозную политику, из-за которой жители Донбасса не хотят жить в составе Украины, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Газета.Ru 04:21
Общество
Три уральских региона стали лидерами по ожирению населения
Самое большое количество больных ожирением в России зафиксировано в Алтайском крае — 5539,4 случая на 100 тыс. жителей.
REGNUM 00:52
Шоу-бизнес
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
Здоровье
Глава Центра Гамалеи обозначил приоритеты в вакцинации от COVID-19
Опасность подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России сохраняется, а достигнутые успехи нужно закреплять вакцинацией населения, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Российская газета 02:32
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
Общество
На Севере России вырос спрос на участки под строительство жилья
На российском Севере увеличилась востребованность земли под частные дома — в частности, в Архангельской области спрос на участки под индивидуальное жилищное строительство во втором квартале 2020 года вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на экспертов «Авито-недвижимость».
Коммерсантъ 02:45
Армия и оружие
Движение «Азов» превратило Украину в маяк для неонацистов всего мира
Главным центром подготовки неонацистов на Украине португальское издание называет полк «Азов» (экстремистская структура, запрещена в РФ).
Военное обозрение 04:49
Происшествия
Прокуратура проверит поломку аттракциона «Веселых горок» в Челнах
Реальное время 05:13
Общество
Посол Армении в России обвинил «Фуд Сити» в запрете армянских товаров
На рынке «Фуд Сити» в Москве запретили торговлю армянскими товарами. Об этом РБК рассказал посол Армении в России Вардан Тоганян.
BFM.ru вчера в 13:23