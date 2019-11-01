Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев прокомментировал появившиеся слухи о возможном возвращении вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в сборную России. Ранее в ряде СМИ появилась информация, согласно которой наставник россиян Станислав Черчесов уговаривает Акинфеева вернуться в команду к Евро-2020.

Малафеев оценил шансы на возвращение Акинфеева в сборную России

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