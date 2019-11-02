Политика

Lenta.ruLenta.ruМалайзия пригрозила Европе закупками российских самолетов

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что в случае запрета Евросоюза на импорт малайзийского пальмового масла его страна может в ответ отказаться от приобретения европейских самолетов, предпочтя им российские. Его слова в субботу, 2 ноября, передает ТАСС.
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Малайзия готова закупать российские самолёты вместо европейских

RT на русском03:12

Малайзия закупит самолеты у РФ, если ЕС откажется от ее пальмового масла

РИА Новости04:09

Премьер-министр Малайзии заявил о готовности страны закупать российские самолеты

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Премьер-министр Малайзии пригрозил ЕС покупкой российских самолетов

РБК05:43

Премьер Малайзии заявил, что страна готова покупать самолеты из РФ

РЕН ТВ02:52

Премьер-министр Малайзии заявил о готовности страны закупать самолеты из России

ТАСС02:39
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 06:14, Вашингтон
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«Динамо» и «Ахмат» опубликовали стартовые составамы на матч 15-го тура РПЛ.
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Армия США решила сменить калибр патронов из-за России

Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
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Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
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Махатхир Мохамад
Малайзийский политик
Государственный и политический деятель Малайзии, в 1981-2003 гг. четвёртый премьер-министр страны. Политический долгожитель, чья карьера длится уже более пяти десятилетий. В 2018 году вновь избран премьер-министром Малайзии, но уже от оппозиционного альянса «Надежда», одержавшего победу на выборах в мае 2018 г.
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