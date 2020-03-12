Общество
РИА НовостиМалайзия выявила первый случай спорадического заражения коронавирусом
В Малайзии зарегистрирован первый случай спорадического заражения человека коронавирусом COVID-19 от неизвестного человека, сообщает в четверг интернет-версия газеты The Star со ссылкой на минздрав страны.
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
В Малайзии зарегистрирован первый случай спорадического заражения коронавирусом
Московский Комсомолец10:26
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 17:28, Ашберн
Кино
«Кинопоиск HD» покажет семь оригинальных сериалов
Экономика
Торги на биржах США остановлены из-за падения на 7%
Индекс широкого рынка S&P500 упал на 7,02%, до 2549,05 пункта по состоянию на 16:39 мск, свидетельствуют данные торгов.
Общество
В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Происшествия
Полиция Киева задержала напавших на советника главы СНБО
Полиция Киева задержала 15 человек, напавших на советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергея Сивохо.
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Наука
Ученые подтвердили права России на расширение шельфа в Арктике
Как сообщало ИА REGNUM, в 2001 году Россия подала заявку на признание за ней участка арктического шельфа, включающего хребет Ломоносова и поднятие Менделеева.
Общество
Макрон объявил о закрытии учебных заведений в связи с коронавирусом
Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в четверг о решении закрыть все образовательные учреждения страны с ближайшего понедельник в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19.
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл спринт, никто из россиян не попал в десятку
Россияне выглядели не ахти - лучшим стал Елисеев, но и ему не удалось с чистой стрельбой попасть в десятку.
Энергетика
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Страны якобы пытаются повлиять на отрасль в Америке. В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге.
Финансы
ЦБ 10 марта продал валюту на 3,6 млрд рублей
Банк России продал валюту на 3,6 млрд руб. в рамках упреждающих мер, следует из данных ЦБ.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 34 человек
С завтрашнего дня по всей Московской области будут запрещены массовые мероприятия с числом участников более пяти тысяч человек.
Общество
Мэр объявил режим ЧС в Нью-Йорке из-за коронавируса
Режим чрезвычайной ситуации из-за распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом, введен в американском городе Нью-Йорк.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» забил ЛАСКу пять безответных мячей в Лиге Европы
Первый мяч на 28-й минуте забил нигерийский новичок МЮ Одион Игало после передачи Бруну Фернандеша — 0:1.
Происшествия
В Забайкалье члены ОПГ получили сроки за 12 убийств
Общество
Турпоток из России упал на 60% из-за коронавируса
Турпоток из России за границу упал на 60% из-за пандемии коронавируса.
Хоккей
Знарок: игра плей-офф без зрителей – это не хоккей, никаких эмоций нет
Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок заявил, что игру плей-офф без зрителей даже нельзя назвать хоккеем.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Политика
Пресс-секретарь МИД КНР: коронавирус мог попасть в Китай из США
Пекин, 12 марта 2020, 20:16 — REGNUM Пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 12 марта в «Твиттере», что коронавирус COVID-19 мог попасть в Китай из США.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с европейскими странами
Россия ограничивает воздушное сообщение с европейскими странами.
Футбол
Игрок «Монако» призвал приостановить чемпионат Франции
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас настаивает на приостановлении чемпионата Франции из-за распространения коронавируса.
Энергетика
Эр-Рияд намерен поставлять нефть в Европу по цене $25 за баррель
Саудовская Аравия предложила в три раза увеличить объемы поставки нефти в Европу по цене, которая сильно отличается от российской.
Кино
Премьеру девятой части «Форсажа» отложили на год из-за коронавируса
Премьеру девятой части «Форсажа» отложили на год из-за коронавируса. Об этом сообщает CNBC в четверг, 12 марта.
Авто
Hyundai анонсировала новую Elantra
Компания Hyundai опубликовала первые официальные тизеры седана Elantra нового поколения.
Общество
Количество жертв коронавируса в Италии превысило тысячу человек
Вечером в четверг, 12 марта, стало известно, что количество жертв коронавируса нового типа в Италии превысило тысячу человек.
Политика
Суд заблокировал сайт против поправок к Конституции
Москва, 12 марта 2020, 17:58 — REGNUM Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о блокировке сайта net2020.ru, на котором осуществлялся сбор подписей против внесения поправок в Конституцию РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.
Футбол
Отборочные матчи ЧМ-2022 в Южной Америке перенесены из-за коронавируса
Сообщается, что ближайшие матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в Южной Америке были отложены на неопределённый срок из-за эпидемии коронавируса.
Космос