Политика

РИА НовостиРИА НовостиМалайзия является приоритетным партнером России в Азии, заявил Путин

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Малайзия является приоритетным партнером России в Азии, заявил Путин

Малайзия является приоритетным партнером России в Азии, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Махатхиром Мохамадом.
РИА Новостивчера в 23:01

Подробнее о событии

Владимир Путин встретился с премьер-министром Малайзии

Вести.Ruвчера в 23:10

Путин: Малайзия — приоритетный партнер России в Азии

REGNUM01:50

Путин назвал Малайзию приоритетным партнёром России в Азии

RT на русскомвчера в 23:15

Путин назвал Малайзию основным партнером России в Азии

Телеканал 360°вчера в 23:56

Премьер Малайзии заявил Путину о заинтересованности в аэрокосмических технологиях России

ТАССвчера в 23:17

Путин назвал Малайзию приоритетным партнером РФ в Азии

РЕН ТВвчера в 23:09

Малайзия заинтересована в получении доступа к российским технологиям

РИА Новостивчера в 23:06
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Автоматически обработано 7106 источников, обновлено в 03:04, Вашингтон
Общество

Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели

Предложение о введении четырехдневной рабочей недели нужно всесторонне обсудить, заявила в интервью РИА Новости на площадке Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости 01:59
Общество

В Москве на Остоженке археологи нашли старинную шахматную фигуру

В центре Москвы на Остоженке археологи нашли старинную шахматную фигуру, сообщается на сайте столичной мэрии.
РИА Новости 02:46
Происшествия

В Петербурге мужчина обстрелял детский сад

В Петербурге мужчина обстрелял детский сад, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. Инцидент произошел на Ириновском проспекте.
РИА Новости 03:03
Гаджеты

В октябре Intel выпустит более быстрые процессоры для десктопов: Core i9-9900KS и Cascade Lake-X

В октябре будут анонсированы 5-гигагерцевый восьмиядерник Core i9-9900KS, а также новое семейство чипов HEDT-класса Cascade Lake-X.
3DNews вчера в 14:02
Политика

Захарова оценила возможное продление антироссийских санкций ЕС

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала возможное продление санкций Евросоюза в отношении России, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:21
Общество

Герман Греф призвал отменить школьные экзамены

Экзамены лишают желания учиться, поэтому их нужно уничтожить, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Российская газета 02:35
Политика

Япония сделает представление из-за открытия рыбзавода на Курилах

Известия 00:58
Энергетика

«Роснефть» предлагает Японии участие в 15 перспективных проектах

"Роснефть" предлагает японским партнерам участие в 15 перспективных проектах в разведке и добыче нефти и газа, нефтепереработке и нефтехимии, сообщил глава нефтекомпании Игорь Сечин, выступая на круглом столе с представителями японского бизнеса на полях Восточного экономического форума.
РИА Новости 01:28
Общество

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Общество

Власти Сочи подыскали жилье для выселенного онкобольного

Временное жилье семье больного раком Андрея Мартынова предоставили власти Сочи. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городской мэрии.
REGNUM 02:17
Происшествия

Самолет «Руслайна» вновь совершил экстренную посадку в Воронеже

Самолет авиакомпании "Руслайн", выполнявший рейс Воронеж - Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета, аналогичный инцидент с этим рейсом произошел в среду.
ТАСС 02:14
Политика

Медведчук отметил успешность переговоров России и Украины по обмену

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Россия и Украина близки к успешному завершению переговоров по обмену удерживаемых граждан.
RT на русском 02:31
Футбол

Армения — Италия: прогноз Георгия Черданцева на отборочный матч Евро-2020

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на отборочный матч Евро-2020 между сборными Армении и Италии.
Sport24.ru вчера в 09:43
Политика

Кабмин Украины рекомендовал Зеленскому уволить Кличко

Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что кабмин Украины рекомендовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Газета.Ru вчера в 07:51
Авто

В Сети напомнили о предшественнике внедорожника Aurus Komendant

ЛуАЗ Прото должен был стать комфортабельным внедорожником с возможностью трансформации салона.
Тарантас Ньюс 02:10
Общество

Смертность от отравления алкоголем в России выросла на 17%

За первые 7 месяцев текущего года смертность от отравления алкоголем в России увеличилась на 17,2%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр разработки национальной алкогольной политики.
Росбалт вчера в 08:36
Футбол

Глушаков рассказал о назначении Карреры главным тренером «Спартака»

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», рассказал, как главным тренером красно-белых был назначен итальянский специалист Массимо Каррера.
RT на русском 02:39
Политика

Лавров заявил о стабильном осложнении международных отношений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что международные отношения продолжают стабильно осложняться.
Известия вчера в 10:06
Общество

В России запретят продавать органику в пластиковой упаковке

В список запрещенной упаковки должны попасть и любые наноматериалы, считают эксперты союза: их безвредность еще не подтверждена, а значит, упаковочная нанопленка может оказать негативное влияние на чистоту экопродуктов.
Национальное Аграрное Агентство 00:53
Политика

Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины

Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Происшествия

В Кабардино-Балкарии обстреляли съемочную группу фильма «Чики»

РБК вчера в 14:33
Политика

Палата общин Британии поддержала законопроект об отсрочке Brexit

Палата общин британского парламента, вопреки призывам премьер-министра Бориса Джонсона, поддержала идею переноса срока Brexit в случае, если не удастся достичь соглашения с Евросоюзом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:39
Происшествия

Трехлетняя девочка выжила после падения с десятого этажа в Подмосковье

РБК вчера в 23:26
Происшествия

Девушка выложила интимное фото пенсионера в Сеть и избежала тюрьмы

18-летняя британка Эшли Вилсон выложила в Сеть интимные фотографии пенсионера, после того как тот отказался заплатить за них выкуп.
РЕН ТВ 00:09
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Плохие парни навсегда»

Sibnet Новости вчера в 22:53
Кино

Дни итальянского кино пройдут в Краснодаре

Дни итальянского кино пройдут в пятый раз и познакомят зрителей с новинками проката.
Кубанские новости 00:44
Происшествия

Биктуганов прокомментировал готовившийся в Кушве «колумбайн»

Глава свердловского Минобра Юрий Биктуганов прокомментировал информацию о готовившемся в Кушве массовом убийстве, которое задумали двое 16-летних подростков.
Уралинформбюро 01:23
Происшествия

Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах

Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
РИА Новости вчера в 12:36
Шоу-бизнес

Александр Семчев похудел на 100 килограммов

Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Здоровье

В Минздраве назвали основные факторы развития рака

Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:28
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