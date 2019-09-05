Малайзия является приоритетным партнером России в Азии, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Махатхиром Мохамадом.

с чего всё началось

Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад сообщил в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным, что был бы рад визиту президента России в Малайзию.

Премьер Малайзии сообщил, что был бы рад визиту Путина

Здоровье В Минздраве рассказали о росте продолжительности жизни россиян Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала о существенном росте продолжительности жизни россиян, который опережает все мировые показатели.

Политика Индия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока Индия решила выделить РФ кредитную линию в размере $1 млрд на развитие регионов Дальнего Востока.

Политика Путин: для иностранных партнеров на Дальнем Востоке открыты все сферы Россия открыта для иностранных инвестиций и сотрудничества в любых областях промышленности, включая судостроительное предприятие "Звезда" или Комсомольский-на-Амуре авиационный завод, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.

Общество Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины Россиянки рассказали, каких мужчин они считают самыми привлекательными.

Транспорт Три новые станции Фрунзенского радиуса метро откроют в Петербурге В Петербурге утром 5 сентября состоится долгожданное открытие новых станций метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».

Футбол Футболисту «Халла» диагностирован рак кишечника Английский «Халл» в среду вечером сообщил о том, что у защитника клуба Ангуса Макдоналда диагностирован рак кишечника на ранней стадии.

Экономика АЛРОСА повысит прогноз по продажам, если рынок восстановится Компания АЛРОСА может несколько повысить прогноз по продажам на 2019 год (32-33 млн карат), озвученный в августе, в случае, если рынок восстановится к октябрю - ноябрю.

Космос В Самаре пройдёт фестиваль студентов «Мы - будущее России» 7 сентября в Самаре на ул. Куйбышева (в границах ул. Красноармейской и ул. Венцека) состоится фестиваль студентов «Мы - будущее России».

Футбол Снуп Догг решил стать болельщиком «Реала» Известный американский рэпер Снуп Догг сказал, что решил определиться со своей любимой командой и начать болеть за «Реал».

Футбол У двукратного чемпиона мира Кафу умер сын Напомним, что Кафу является двукратным чемпионом мира. В составе сборной Бразилии он выигрывал турнир в 1994 и 2002 годах.

Шоу-бизнес Александр Семчев похудел на 100 килограммов Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.

Общество Греф призвал отменить экзамены в школах Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.

Наука Предложен новый метод быстрого размораживания поверхностей Ученые смогли предложить уникальный метод быстрого размораживания поверхности, сообщает новостное издание Evo-rus.com.

Политика В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы «Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Единоборства Хабиб Нурмагомедов раскрыл план на бой с Порье Следует напомнить, что он отказался проводить открытую тренировку перед турниром UFC 242. Бой Нурмагомедов — Порье пройдет 7 сентября.

Общество Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.

Политика Скворцова прокомментировала закон о продаже алкоголя с 21 года Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила надежду, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года будет принят в течение года.

Гаджеты Western Digital готовит поставки жёстких дисков на 20 ТБ Только вчера сообщалось о 16-терабайтных решениях Toshiba, а теперь стало известно, что Western Digital до конца года начнёт первые поставки флагманских жёстких дисков Ultrastar DC HC550 и Ultrastar DC HC650 по 18 и 20 ТБ соответственно.

Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом В некоторые российские регионы в ближайшие дни придут заморозки с мокрым снегом, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл жестоко обошлись с королевой Принц Гарри и Меган Маркл нанесли королеве Елизавете II оскорбление, отказавшись приехать в шотландский замок Балморал под надуманным предлогом.

Политика Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.

Происшествия Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25 Тела пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены на месте падения самолета.

Общество Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России Доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 21,3% от общей численности занятых.

Музыка Автор хитов Майкла Джексона и Бейонсе погиб в автокатастрофе Музыкант и автор песен ЛаШон Дэниелс погиб в автокатастрофе. Об этом его супруга Эйприл сообщила в Instagram.

Экономика Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей Генеральная прокуратура РФ увеличила сумму исковых требований к бывшему главе республики Марий Эл Леониду Маркелову до 2,2 миллиарда рублей, обнаружив у него имущество еще на 577 миллионов, сообщается на сайте ГП РФ.