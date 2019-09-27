Политика
Газета.RuМалахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
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Андрей Малахов отреагировал на гневные комментарии кыргызстанцев в свой адрес
Sputnik Кыргызстан06:42
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 19:29, Вашингтон
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 19:29, Вашингтон
Политика
Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского
Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который они провели 25 июля.
Телеканал RTVI 25 сентября в 10:27
Общество
Джигурда прокомментировал запрет курения на балконах
Актёр Никита Джигурда в беседе с телеканалом «360» прокомментировал введение запрета курить на балконах жилых домов.
RT на русском 10:36
Шоу-бизнес
Оксана Акиньшина показала поклонникам порноспектакль
Популярная российская актриса и молодая мама двух детей Оксана Акиньшина показала своим подписчикам самый настоящий порноспектакль.
Актуальные Новости 08:38
Политика
CNN: спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
ТАСС 19:11
Политика
Делегация США покинула зал на выступлении вице-президента Венесуэлы
На странице в Twitter американское постпредство разместило видеозапись и заявило, что власти Венесуэлы вредят ООН своей ложью и коррупцией, а также отметили, что делегации собрались для решения мировых проблем, а не ради того, чтобы «стоять в стороне, пока (президент Венесуэлы Николас — Ред.) Мадуро морит голодом народ Венесуэлы».
Известия 19:15
Политика
ВС РФ отказал в реабилитации советского полковника Владимира Арцезо
Арцезо был признан виновным в том, что, являясь заместителем командующего 57-й армией по бронетанковым войскам, в мае 1942 года сдался в плен и на допросе выдал немецкому военному командованию секретные сведения о бронетанковых войсках Красной Армии.
ТАСС 04:47
Технологии
Жители Екатеринбурга оценили работу суверенного Рунета
Екатеринбург стал первым городом в Уральском федеральном округе, выбранном Роскомнадзором для тестирования работы суверенного Рунета, где установлено оборудование, позволяющее ведомству управлять маршрутами интернет-трафика и блокировать нежелательные сайты.
Ридус 09:08
Армия и оружие
Появилось видео запуска ракеты «Оникс» на Чукотке
Минобороны России опубликовало видеозапись первого в истории Тихоокеанского флота запуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке.
Life.ru 02:14
Авто
АвтоВАЗ намеревается выпускать электромобили от бренда
Накануне президент отечественного производителя из Тольятти Ив Каракатзанис в своем интервью рассказал телеканалу Россия-24 о сложившейся на сегодня ситуации на авторынке, мерах государственной поддержки, будующих намерениях планах по развитию марки LADA.
Pnzdrive вчера в 16:12
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru 25 сентября в 23:29
Экономика
Миссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине
Украине удалось восстановить макроэкономическую стабильность после кризиса в 2014–2015 годах, однако темпы роста ее экономики не позволяют догнать соседние страны, считает глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Руден.
РБК 02:25
Энергетика
Saudi Aramco восстанавливает добычу нефти быстрее ожидаемого
Уровень добычи нефти саудовской компанией Saudi Aramco восстанавливается с опережением графика после атаки на её предприятия.
REGNUM 25 сентября в 04:47
Политика
Лавров отметил отсутствие приличия у американских политиков
Нарушением принципов дипломатии и приличия назвал ситуацию с публикацией текста разговора президентов США и Украины министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 сентября во время пресс-конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
Красная весна 17:58
Наука
Ученые открыли новый способ передачи квантовой информации
Мир открыл для себя новый метод передачи информации о состоянии электронов.
Политическая Экспертиза вчера в 10:38
Наука
В Норвегии найден погребальный дом эпохи викингов
Обнаружение мавзолея, как отмечают ученые, позволит подробнее изучить погребальные ритуалы эпохи викингов, которые, как оказалось, являются гораздо более разнообразными, чем это представлялось ранее.
Planet Today 15:50
Политика
Песков пошутил о толстом телефоне Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о специальном толстом телефоне главы государства Владимира Путина, которым он якобы пользуется вне рабочего кабинета.
Газета.Ru 16:23
Здоровье
В ОНФ предложили «обогреть» молодых врачей
Активисты предложили поднять выплаты по программе "Земский врач".
ТВ Центр 04:49
Финансы
ЦБ выступил против подхода Минфина к инвестициям из ФНБ внутри России
Первый вице-премьер Антон Силуанов накануне объявил о планах инвестирования внутри страны 15–20% средств ФНБ, превышающих 7% ВВП.
РБК 08:29
Культура
Юрий Дудь взял интервью у Сергея Мезенцева и Владимира Маркони
Девятка.RU вчера в 07:13
Происшествия
В Испании по запросу США задержан россиянин
По данным газеты Las Provincias, россиянин Александр К. прибыл в Испанию с супругой и семилетним сыном. Он был задержан по запросу ФБР.
ТАСС 17:23
Футбол
Краль считает «Спартак» самым успешным клубом в России
В текущем сезоне РПЛ «Спартак» располагается на 9-й строчке, набрав после 10 туров 14 очков.
Евро-футбол.ру 15:08
Общество
ГИБДД отказалась от фото нарушений из приложения «Помощник Москвы»
С помощью приложения граждане отсылают снимки нарушений стоянки в Московскую административную дорожную инспекцию или ГИБДД.
Москва 24 19:01
Шоу-бизнес
Рианна отстригла челку и стала выглядеть вульгарно
Каждая девушка хотя бы раз в жизни отстригала себе челку.
Wday.ru 03:00
Игры
Naughty Dog показала новый геймплей The Last of Us Part II
Студия Naughty Dog в рамках специального мероприятия позволила журналистам провести три часа в The Last of Us Part II.
News.ru 03:33
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Автоспорт
В Кремле опровергли перенос «Формулы-1» из Сочи в Санкт-Петербург
Кубанские новости вчера в 11:06
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина отказалась оскорблять Героя России Дамира Юсупова
Артистка отказалась оскорблять пилота.
RuNews24.ru 10:12
Общество
Российский блогер запустила проект по принятию себя
Газета Metro 08:17