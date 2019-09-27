Политика
РИА НовостиМалахов ответил на критику его передачи со стороны МИД Киргизии
Ранее МИД Киргизии выразил обеспокоенность в связи со словами Малахова, прозвучавшими в передаче "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". Телеведущий предположил, что гражданин республики Исламбек Акбаров мог подстроить аварию, в результате которой погиб сын миллиардера.
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с чего всё началось
«Я никогда не мог себе представить, что личное мнение ведущего может вызвать столько негодования у жителей демократической Киргизии, но за пару суток я получил более 20 000 откликов на программу», — заявил Андрей Малахов в комментарии журналу StarHit, главным редактором которого является.Собеседник08:00
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Андрей Малахов отреагировал на гневные комментарии кыргызстанцев в свой адрес
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 10:25, Вашингтон
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