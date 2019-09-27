с чего всё началось

Ранее МИД Киргизии выразил обеспокоенность в связи со словами Малахова, прозвучавшими в передаче "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". Телеведущий предположил, что гражданин республики Исламбек Акбаров мог подстроить аварию, в результате которой погиб сын миллиардера.

Малахов ответил на критику его передачи со стороны МИД Киргизии

Политика Пресс-секретарь Зеленского напала на журналиста Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель оттолкнула журналиста, когда он собирался задать вопрос главе государства.

Автоспорт Болид Квята сломался во время свободных заездов на Гран-при России Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят не смог закончить первую сессию свободных заездов на Гран-при России в Сочи.

Политика В доме бывшего президента Молдавии проводится обыск Антикоррупционная прокуратура Молдавии проводит обыск у бывшего президента республики Петра Лучинского, информируют в пятницу национальные СМИ.

Происшествия Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели музыканта Отец Виктора Цоя Роберт Цой прокомментировал новую версию гибели музыканта, в которой судебный эксперт Наталья Потлачук высказала уверенность в том, что "его смерть не могла наступить из-за сна", сообщает КП.

Киберспорт Destiny 2 можно бесплатно забрать в Steam 1 октября Destiny 2 перейдет на бесплатную модель распространения на ПК.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев «призвал» Леру Кудрявцеву бросать Игоря Макарова Сергей попросил Кудрявцеву бросать своего мужа, Игоря Макарова, а та, в свою очередь, намекнула, что была бы не против, и даже в шутку извинилась перед Макаровым.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Энергетика Мировые цены на нефть по итогам торгов среды снизились Котировки ноябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке снизились по итогам торгов на 0,8 доллара и составили 56,94 доллара за баррель.

Кино Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов» Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.

Общество Медведев поручил пересмотреть правила надзора за общепитом Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита в ряде регионов, сообщает РИА "Новости".

Политика Эксперт оценил позицию Польши по ограничению доступа «Газпрома» к Opal Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в эфире радио Sputnik прокомментировал слова руководителя польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петра Вожняка, заявившего о "трагических" последствиях в случае эксплуатации "Газпромом" трубопровода Opal на полную мощность.

Происшествия New York Times обвинила новгородца в убийстве С момента убийства прошел месяц и первым молчание нарушило крупнейшее издание США New York Times.

Футбол Нурмагомедов ответил на вызов Ибрагимовича: Полная ерунда Выложив видео, нападающий упомянул хавбека МЮ Поля Погба, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, своего агента Мино Райолу и сербского теннисиста Новака Джоковича.

Политика Адвокат Трампа пообещал доказать вмешательство Украины в выборы в США Адвокат президента США Рудольф Джулиани пообещал в скором времени предоставить доказательства по вмешательству ряда украинских чиновников в американские президентские выборы в 2016 году.

Политика Зеленский заявил об обещании Трампа помочь ему вернуть Крым Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал ему помочь в возвращении Крыма Украине.

Политика Байден с семьей избежали допроса украинских следователей Украинские следователи не стали допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.