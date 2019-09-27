Политика

РИА НовостиРИА НовостиМалахов ответил на критику его передачи со стороны МИД Киргизии

Ранее МИД Киргизии выразил обеспокоенность в связи со словами Малахова, прозвучавшими в передаче "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". Телеведущий предположил, что гражданин республики Исламбек Акбаров мог подстроить аварию, в результате которой погиб сын миллиардера.
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Андрей Малахов
Российский телеведущий
Российский тележурналист, шоумен, продюсер, актёр, главный редактор журнала «StarHit» и преподаватель курсов журналистики в РГГУ. Ведущий программ телеканала «Россия-1» «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!». До этого на протяжении 25 лет работал на «Первом канале»: в ИТА РГТРК «Останкино», Дирекции утреннего телеканала ОАО «ОРТ», ведущим различных программ и спецпроектов.
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