Политика
РИА НовостиМалахов ответил на критику его передачи со стороны МИД Киргизии
Ранее МИД Киргизии выразил обеспокоенность в связи со словами Малахова, прозвучавшими в передаче "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". Телеведущий предположил, что гражданин республики Исламбек Акбаров мог подстроить аварию, в результате которой погиб сын миллиардера.
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Андрей Малахов отреагировал на гневные комментарии кыргызстанцев в свой адрес
Sputnik Кыргызстан06:42
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 14:57, Вашингтон
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 14:57, Вашингтон
Армия и оружие
МИД Сирии назвал заявление США о химической атаке большой ложью
Министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муаллем прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о химической атаке, якобы проведенной армией САР, назвав его ложью.
Известия 13:30
Политика
Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.
РБК 13:50
Политика
На Украине проведут аудит полученных от ЕС при Порошенко денег
Украинское правительство намерено провести аудит финансовых средств, полученных страной от Европейского союза в период правления экс-президента Украины Петра Порошенко.
RT на русском 12:04
Общество
Сергей Шнуров раскритиковал запрет курения на балконах
Российский рок-музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал закон о запрете курения и приготовления шашлыков на балконах, вступающий в силу с 1 октября.
Экономика сегодня 04:25
Футбол
«Зенит» отправил Халку чемпионскую футболку
«Зенит» отправил бразильцу золотую футболку, выпущенную к победе в прошлом чемпионате России, с автографами игроков.
Спорт день за днем 05:28
Финансы
В Минфине Украины назвали размер госдолга
Как сообщает УНИАН со ссылкой на ведомство, госдолг Украины составляет почти $82 млрд.
RT на русском 14:13
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА Новости 10:07
Политика
Лавров и Помпео провели переговоры
На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, передает «РИА Новости».
Rambler News Service 12:05
Здоровье
Анна Митянина: Здравоохранение Петербурга снова ждет оптимизация
Губернатор Петербурга поставил задачу — до конца года сделать "бережливыми" все детские поликлиники, а в следующем году — все взрослые (на уровне РФ планы скромнее наших).
Доктор Питер 03:02
Общество
Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби
Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.
Интерфакс 25 сентября в 07:53
Экономика
Минсельхоз предложил уничтожать конфискованные сигареты
Министерство сельского хозяйства выступило с предложением уничтожать конфискованную табачную продукцию.
News.ru 10:20
Политика
МИД России изучит документы Госдумы по Deutsche Welle
Ранее в пятницу глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что информация о нарушении немецкой телекомпанией Deutsche Welle российского законодательства подтвердилась.
ТАСС 08:38
Политика
Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе
Международный валютный фонд не договорился с Киевом о новой программе кредитования, сообщает «ТАСС» со ссылкой на материалы «Украинских новостей».
Мой Брянск вчера в 09:13
Армия и оружие
США спустя год возобновили удары по игиловцам в Ливии
"Проводимая кампания против ИГ в Ливии демонстрирует, что Африканское командование вооружённых сил США постоянно наносит удары по террористическим сетям, которые пытаются навредить мирным ливийцам", - заявила директор управления по разведке Африканского командования адмирал Хейди Берг.
Интерфакс 13:11
Армия и оружие
Ступени главного храма армии отольют из немецкого вооружения
Ступени главного храма вооруженных сил России отольют из немецкого вооружения, которое собрали представители поисковых отрядов и военнослужащие поискового отряда Западного военного округа, сообщает пресс-служба ЗВО.
Телеканал Санкт-Петербург 14:23
Культура
Борис Смолкин: Сериал «Моя прекрасная няня» сделал меня знаменитым
Ровно 15 лет назад на экраны страны вышел сериал «Моя прекрасная няня».
Planet Today 12:52
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 11:27
Политика
Песков ответил на идею Лукашенко о белорусских миротворцах в Донбассе
На днях Александр Лукашенко заявил о готовности Минска ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы.
RuNews24.ru вчера в 08:08
Политика
Национальную стрелковую ассоциацию США обвинили в связях с Россией
Финансовый комитет сената США опубликовал материалы, посвящённые расследованию связей Национальной стрелковой ассоциации (NRA) с Россией в преддверии президентских выборов 2016 года.
Life.ru 14:09
Происшествия
Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка
Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.
Газета.Ru 14:14
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости 24 сентября в 08:00
Шоу-бизнес
Мисс Москва-2015 Оксана Горбатенко подала в суд на экс-короля Малайзии
Обладательница титула «Мисс Москва 2015» Оксана Горбатенко (более известная как Воеводина) обратилась в Догомиловский районный суд Москвы с иском об установлении отцовства.
9111.ru вчера в 05:37
Политика
Акции китайских компаний рухнули из-за угрозы ухода с бирж
Акции большинства китайских компаний, которые торгуются на фондовых биржах в США, показали резкое падение после сообщений о том, что Белый дом рассматривает возможность исключения ценных бумаг китайских компаний из котировального списка американских фондовых бирж.
РБК 14:43
Происшествия
В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу
Вести.Ru 11:47
Политика
Рассекречен текст жалобы разведки США на разговор Трампа с Зеленским
США рассекретили текст жалобы, поданной сотрудником разведки по поводу телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Правда.ру.
Newsinfo вчера в 20:27
Общество
Финал конкурса «Цифровой прорыв» стартует в Татарстане
Сегодня в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо" (Татарстан) при поддержке Министерства науки и высшего образования стартует финал Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв", который проводит АНО "Россия - страна возможностей".
Российская газета 03:30
Политика
Пресс-секретарь Зеленского объяснила инцидент с журналистом
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель объяснила инцидент с «отталкиванием» журналиста, который пытался задать вопрос главе государства.
Rambler News Service 10:28
Армия и оружие
Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57
RT на русском 05:50
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилюк написал заявление об отставке
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк написал заявление об отставке.
РБК 08:06