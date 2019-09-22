Футбол
Sportbox.RUМальчик с прической Ибрагимовича посетил матч ЦСКА и «Краснодара»
Школьник из Сосновоборска Прохор Ильиных побывал на матче чемпионата России между ЦСКА и «Краснодаром». Встреча завершилась победой армейцев со счетом 3:2. Прохор стал известен благодаря прическе в стиле Златана Ибрагимовича, за которую его осудили в школе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Школьник, затравленный за прическу в стиле Ибрагимовича, посетил «Матч ТВ»
Матч ТВ20 сентября в 18:52
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 17:54, Вашингтон
Происшествия
Более ста человек пострадали при землетрясении в Албании
РИА Новости 07:22
Армия и оружие
Украинские силовики ранили мирного жителя, заявили в ДНР
Украинские силовики ранили мужчину вблизи пункта пропуска "Майорск" на линии соприкосновения в Донбассе, сообщили в Народной милиции ДНР.
РИА Новости 16:48
Кино
«Яндекс» назвал самые популярные сцены из сериала «Друзья»
Сервис «Яндекс» определил самые популярные сцены из сериала «Друзья». Соответствующее исследование было проведено в честь 25-летия ситкома.
iReactor 20 сентября в 15:09
Футбол
Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол
Петербуржцы разгромили гостей, казанский "Рубин", со счетом 5:0. На компенсированных минутах встречи форвард оформил несколько голов, однако они не были засчитаны из-за системы видеопомощи арбитрам (VAR), зафиксировавшей оффсайд.
Газета.Ru 02:22
Происшествия
В иркутской колонии проводят проверку после видео со стриптизом
Дождь 20 сентября в 07:04
Гаджеты
Спрос на новые iPhone в России вырос в несколько раз
Новые iPhone, российские продажи которых стартовали в минувшую пятницу, вызвали повышенный интерес у российских потребителей, сообщили RNS представители ритейлеров и операторов, подводя итоги первого уикенда продаж.
Rambler News Service 15:02
Здоровье
Названы продлевающие жизнь продукты
Газета.Ru 14:13
Футбол
Инфантино высказался о проблеме расизма на итальянских стадионах
Президент Международной футбольной ассоциации (ФИФА) Джанни Инфантино призвал итальянские власти обратить внимание на проблему расизма на стадионах.
RT на русском 17:43
Политика
Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону
Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.
Газета.Ru 10:16
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Транспорт
Движение на Вантовом мосту ограничат на два месяца из-за ремонта
Невские Новости 02:28
Происшествия
На стоянке в Деснянском районе Киева горят девять автоцистерн
Как уточняется, пожар вспыхнул на автостоянке по адресу улица Вискозная, дом 3. В настоящее время горят девять автоцистерн, произошел разлив горючего на площади 500 квадратных метров.
Вести.Ru 16:58
Футбол
Очередной гол Зе Луиша принес «Порту» победу над «Санта-Кларой»
В матче 6-го тура чемпионата Португалии «Порту» принимал «Санта-Клару» и добился победы со счетом 2:0.
Sport24.ru 17:27
Экономика
ЦБ выбрал жесткий вариант ограничений для инвестиций непрофессионалов
Чтобы перейти в следующую категорию, для которой доступен более широкий круг финансовых инструментов, инвесторам понадобится накопить 1,4 млн руб. При этом предыдущий вариант документа предусматривал более мягкий лимит — 400 тыс. руб. Конкретные значения сумм для инвестиций сейчас обсуждаются, сообщил РБК представитель ЦБ.
РБК 17:00
Технологии
ВТБ восстановил работу мобильного приложения после сбоя
Ранее 20 сентября «Прайм» сообщало, что у некоторых клиентов банка возникли затруднения со входом в мобильный банк «ВТБ Онлайн».
Банки.ру 20 сентября в 12:32
Наука
Загрязнение воды признано одной из главных причин рака
Экологи обнаружили в водопроводной воде США 22 канцерогенных вещества, которые, по мнению ученых, могли стать причиной сотней тысяч случаев онкологических заболеваний, зафиксированных в период с 2010 по 2017 годы.
UfaTime.ru 20 сентября в 09:52
Политика
Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом
Глава Турции Тайип Эрдоган позвонил американскому президенту Дональду Трампу. Главы государств провели телефонные переговоры.
Экономика сегодня 17:10
Общество
Энергетики объяснили появление отопления в некоторых домах в Москве
В пресс-службе Московской объединенной энергетической компании (ПАО «МОЭК») прокомментировали РБК сообщения о появлении отопления в некоторых домах.
РБК 11:10
Авто
Узбекский Ravon вернулся на российский авторынок
Узбекская автомобильная марка Ravon возвращается на российский рынок, пересмотрев ценовую политику.
ФАН вчера в 13:52
Здоровье
Минздрав озвучил ежедневную безопасную норму алкоголя
Нормой оказалась доза в 20-30 граммов чистого алкоголя. Об этом сообщают Риа-Новости со ссылкой на экспертов Минздрава РФ.
Infokam.su 19 сентября в 05:05
Авто
УАЗ напомнил о предсерийном внедорожнике УАЗ-3171
«Второй» был построен в 1988 году на платформе 3171, которая представляла собой доработанную, но менее инновационную версию прародительницы 3170 разработки 1970-х годов.
Автоновости дня вчера в 08:52
Армия и оружие
NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости вчера в 19:24
Здоровье
В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками
В индийском городе Тонка на свет появилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками, пишет The Mirror.
Известия вчера в 20:20
Общество
WB Games опубликовала видео в честь годовщины Бэтмена со странными символами
Пользователи в сети предложили, что таким образом WB Games может анонсировать новую игру про Бэтмена.
CyberSport.ru 11:43
Политика
Делегация США не планирует встреч с Ираном на полях ГА ООН
Представители США не планируют контактов с иранской делегацией на полях 74-ой Генеральной Ассамблеи ООН.
RT на русском 17:40
Экономика
Правительство одобрило проект бюджета на 2020-2022 годы
Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
РИА Новости 19 сентября в 07:11
Авто
Гиперкар Bugatti Chiron в версии Longtail может ехать быстрее 489 км/ч
Вы, наверное, уже видели или слышали об этом, но все же, для справки – Bugatti вошел в историю в начале сентября этого года, сумев развить на гиперкаре Bugatti Chiron Longtail (версия гиперкара с удлиненной задней частью) максимальную скорость в 482,7 км/ч.
CarsWeek.ru вчера в 10:25
Происшествия
Захваченных у берегов Камеруна российских моряков освободили
Посольство РФ подтвердило информацию об освобождении российских моряков, захваченных в плен близ Камеруна.
Интерфакс 07:06