Школьник из Сосновоборска Прохор Ильиных побывал на матче чемпионата России между ЦСКА и «Краснодаром». Встреча завершилась победой армейцев со счетом 3:2. Прохор стал известен благодаря прическе в стиле Златана Ибрагимовича, за которую его осудили в школе.

Мальчик с прической Ибрагимовича посетил матч ЦСКА и «Краснодара»

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