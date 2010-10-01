Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUМальчик с прической Ибрагимовича посетил матч ЦСКА и «Краснодара»

Школьник из Сосновоборска Прохор Ильиных побывал на матче чемпионата России между ЦСКА и «Краснодаром». Встреча завершилась победой армейцев со счетом 3:2. Прохор стал известен благодаря прическе в стиле Златана Ибрагимовича, за которую его осудили в школе.
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Мальчик с прической Ибрагимовича побывал на матче ЦСКА — «Краснодар»

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Мальчик с прической Ибрагимовича посетил матч ЦСКА и «Краснодара»

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