Общество
Вести.RuМальчика, которого отчим ставил коленями на гречку, отпустили к матери
Восьмилетнего мальчика из Омска, которого отчим ставил на колени на гречку в качестве наказания, отдали обратно в семью. Такое решение приняло руководство интерната, где ребенок провел последние недели. Директор интерната Евгений Пузанов рассказал ТАСС, что мать мальчика не лишена родительских прав.
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с чего всё началось
Как рассказал руководитель школы-интерната № 5 Евгений Пузанов, с мамой восьмилетнего мальчика, которого отчим заставлял стоять коленями на гречке, договорились о том, что ребёнок останется с ней, будет ходить в школу, но также будет каждый день посещать интернат.НГС5501:14
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