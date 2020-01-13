Как рассказал руководитель школы-интерната № 5 Евгений Пузанов, с мамой восьмилетнего мальчика, которого отчим заставлял стоять коленями на гречке, договорились о том, что ребёнок останется с ней, будет ходить в школу, но также будет каждый день посещать интернат.

с чего всё началось

Восьмилетнего мальчика из Омска, которого отчим ставил на колени на гречку в качестве наказания, отдали обратно в семью. Такое решение приняло руководство интерната, где ребенок провел последние недели. Директор интерната Евгений Пузанов рассказал ТАСС, что мать мальчика не лишена родительских прав.

Мальчика, которого отчим ставил коленями на гречку, отпустили к матери

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