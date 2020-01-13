Общество

Вести.RuВести.RuМальчика, которого отчим ставил коленями на гречку, отпустили к матери

Восьмилетнего мальчика из Омска, которого отчим ставил на колени на гречку в качестве наказания, отдали обратно в семью. Такое решение приняло руководство интерната, где ребенок провел последние недели. Директор интерната Евгений Пузанов рассказал ТАСС, что мать мальчика не лишена родительских прав.
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с чего всё началось

В Омске мальчика, которого ставили на гречку, отпустили из интерната к матери

Отчим устанавливал видеокамеру и записывал истязания, чтобы мальчик не мог избежать наказания. После того как стало известно об издевательствах над ребенком, мужчина был арестован, а мать мальчика дала подписку о невыезде.
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