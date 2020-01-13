Отчим устанавливал видеокамеру и записывал истязания, чтобы мальчик не мог избежать наказания. После того как стало известно об издевательствах над ребенком, мужчина был арестован, а мать мальчика дала подписку о невыезде.

с чего всё началось

Восьмилетнего мальчика из Омска, которого отчим ставил на колени на гречку в качестве наказания, отдали обратно в семью. Такое решение приняло руководство интерната, где ребенок провел последние недели. Директор интерната Евгений Пузанов рассказал ТАСС, что мать мальчика не лишена родительских прав.

Мальчика, которого отчим ставил коленями на гречку, отпустили к матери

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