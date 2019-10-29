Происшествия
Газета.RuМальчика засосало в трубу в бассейне штаб-квартиры СВР
По предварительным данным, мальчика затянуло в сливное отверстие системы очистки бассейна сильным течением. Сообщается, что сотрудники СВР забыли закрыть трубу решеткой после профилактики. Кроме того, скорая помощь якобы долгое время не могла попасть на территорию режимного объекта.
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Политика
У Зеленского призвали Порошенко «не прятаться за спинами женщин»
«Пятый президент Украины Петр Порошенко должен взять на себя ответственность за призывы к убийству президента Владимира Зеленского, которые озвучила депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина».
REGNUM 06:35
Экономика
Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России
Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
РБК вчера в 17:00
Политика
Кремль назвал условие для договоренностей с Украиной по газу
Ранее во вторник депутат Верховной Рады Олег Волошин выразил уверенность в том, что Киев проиграет в «газовой войне» с Россией, поэтому Украине не стоит доводить ситуацию с транзитом топлива до критического состояния.
Lenta.ru 06:50
Армия и оружие
СМИ сообщили об обстреле патруля российской военной полиции в Сирии
Шесть человек пострадали в результате обстрела погранперехода Дарбасийя на северо-западе сирийской провинции Хасеке, когда там находился патруль российской военной полиции, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на местные СМИ.
Радио Sputnik 09:57
Политика
Зеленский сравнил Украину с Apple, начинающей свой путь в гараже
Глава "незалежной" возлагает большие надежды на инвестиционный форум, стартовавший в Мариуполе Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со всемирно известной компанией Apple.
SM News 06:05
Происшествия
Жителя Архангельска обвинили в каннибализме
Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
Известия 06:12
Общество
В России могут вдвое сократить количество моногородов
Число моногородов в России может сократиться с 321 до 170.
РИА Новости вчера в 22:57
Политика
Путин принял приглашение президента Кубы посетить страну
Президент России Владимир Путин принял приглашение президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса посетить страну.
ТАСС 09:14
Гаджеты
Старые iPhone могут перестать нормально работать уже с 3 ноября
Пользователям старых моделей «яблокофонов» доступно обновление iOS 10.3.4 - производитель настоятельно рекомендует его установить до 3 ноября.
Вечерний курьер 09:56
Политика
Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве
Сегодня, 29 октября, в Москве, в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.
REGNUM 08:23
Политика
Эксперты объяснили повышение рейтинга Путина внешней политикой
Повышение рейтинга президента РФ Владимира Путина в октябре связано с удовлетворением общества результатами сентябрьских выборов, поддержкой действий властей во время протестов и с успехами на международной арене, но при этом определенные колебания рейтинга президента неизбежны, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
РИА Новости 09:20
Общество
Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей
Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину и взыскал с него более 1 млрд рублей.
RT на русском 08:01
Музыка
Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
Взгляд.ру вчера в 05:59
Общество
В Астраханской области оперативно выявили почти 1700 аварийных домов
Сегодня Андрей Кикоть совместно с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным провели совместный прием тех граждан, которые в июле обращались с жалобами на нарушение их прав.
Арбуз 10:36
Общество
Горничная отеля выставила на аукцион забытое платье Леди Гаги
Горничная отеля в Лос-Анджелесе Сара Кореа выставила на торги платье, в котором Леди Гага появилась на красной дорожке "Золотого глобуса" в прошлом году.
РИА Новости 09:59
Экономика
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
РИА Новости 04:59
Шоу-бизнес
Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены
Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».
News.ru 27 октября в 17:26
Экономика
«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии
«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии Власти Индонезии, крупнейшего в мире экспортера никелевой руды, не стали ждать конца года, чтобы запретить ее вывоз из страны.
Коммерсантъ вчера в 11:10
Политика
В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM 07:31
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей вчера в 14:59
Происшествия
Участник акции 27 июля Губайдулин объявлен в международный розыск
СК объявил в международный розыск и просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, который уехал из России, находясь под подпиской о невыезде.
RT на русском 08:59
Шоу-бизнес
Наргиз устроила в Уссурийске «пьяный» концерт и распугала зрителей
В соцсетях зрители концерта Наргиз в Доме офицеров в Уссурийске обсуждают поведение певицы во время выступления.
Аргументы недели 10:34
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa вчера в 13:27
Армия и оружие
Курды досрочно отвели подразделения из зоны безопасности в Сирии
Отвод вооруженных формирований курдов из зоны безопасности на севере Сирии в соответствии с сочинскими договоренностями завершен, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Взгляд.ру 10:41
Спорт
WADA вынесет решение по РУСАДА до конца года
В конце сентября стало известно, что WADA решило рассмотреть вопрос о несоответствии РУСАДА после того, как в полученных данных из московской лаборатории были обнаружены изменения.
Российская газета 02:08