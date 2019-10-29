По предварительным данным, мальчика затянуло в сливное отверстие системы очистки бассейна сильным течением. Сообщается, что сотрудники СВР забыли закрыть трубу решеткой после профилактики. Кроме того, скорая помощь якобы долгое время не могла попасть на территорию режимного объекта.

Мальчика засосало в трубу в бассейне штаб-квартиры СВР

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