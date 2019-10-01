Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессМальдини и Бобан могут покинуть «Милан»
Владелец клуба, компания Elliott Management изучает причины слабого старта сезона, утверждает La Gazzetta dello Sport. В первых шести турах серии А "Милан" проиграл четыре раза, набрав 6 очков. «Россонери» занимают 16-е место в чемпионате Италии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 11:57, Ашберн
Общество
Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД
Советский и российский актер театра и кино Михаил Боярский грубо выругался в ответ на обвинения в нарушении правил дорожного движения.
Lenta.ru 10:55
Политика
Макрон сообщил о встрече с Сенцовым
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил на сессии ПАСЕ (трансляция ведется на официальном сайте Парламентской ассамблеи), что встретился с украинским режиссером Олегом Сенцовым, осужденным в России в 2015 году за подготовку терактов в Крыму.
РБК 07:27
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru вчера в 06:32
Армия и оружие
МИД объявил об уничтожении главных сил ИГ и «Джабхат ан-Нусры» в Сирии
Накануне глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что в провинции Идлиб сосредоточена самая большая группировка иностранных боевиков.
РБК вчера в 12:45
Культура
Режиссера Марка Захарова похоронили на Новодевичьем кладбище
Похороны режиссера и художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова прошли во вторник, 1 октября, на Новодевичьем кладбище Москвы.
Телеканал 360° 09:33
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Происшествия
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве сотрудника СК
Российская газета 10:10
Наука
С улыбкой по жизни. Ученые научились восстанавливать зубную эмаль раз и навсегда
ГТРК Южный Урал 28 сентября в 05:43
Общество
Россиян предупредили о приближении разрушительного урагана «Мортимер»
На северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который уже прошел в Западной и Центральной Европе.
Lenta.ru 03:53
Общество
У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки
Немецкие и британские ученые выяснили, что использование экономного режима в стиральных машинах может угрожать здоровью человека.
Век 11:22
Происшествия
Нападение на финский колледж совершил студент
Человеком, совершившим во вторник нападение на профессиональное училище в Финляндии в городе Куопио (Kuopio), оказался учащийся, гражданин Финляндии 1994 года рождения без судимостей.
Интерфакс 11:33
Энергетика
Северный поток построен на 83 процента
Российская газета 11:44
Политика
Глава Камчатки предложил Навальному возглавить местное село
По мнению чиновника, если Навальный сам попробует встать во главе села Средние Пахачи, то это принесет ему "бесценный управленческий опыт".
ЗакC.Ру 11:26
Политика
Контактная группа по Украине подписала «формулу Штайнмайера»
Контактная группа по Украине во вторник, 1 октября, подписала документ, именуемый формулой Штайнмайера.
Известия 10:42
Футбол
Сергей Семак исключил участие Малкома в матче с «Бенфикой»
Тренер петербургского клуба рассказал о Малкоме и слишком дорогом игроке "Бенфики".
Piter.tv 10:42
Культура
Михаил Галустян стал ведущим на канале СТС
Популярный комик Михаил Галустян подписал эксклюзивный контракт с телеканалом СТС, сообщил «Ведомостям» представитель «СТС Медиа».
Ведомости 11:47
Шоу-бизнес
Малышева объяснила, почему опухоль Заворотнюк неоперабельна
Ugpressa.ru вчера в 16:15
Кино
В Сети появились новые постеры «Хищных птиц» с Марго Робби
Warner Bros поделились новыми постерами к фильму «Хищные птицы» — на них создатели показали яркую и сумасшедшую Харли Квин, которую сыграла Марго Робби.
Salt Mag 09:08
Экономика
Венесуэла провела выплату по долгу России
"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru 03:57
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые улетела с сыном за границу
Накануне Саша Савельева и Кирилл Сафонов прилетели вместе с сыном Леоном в Израиль.
StarHit.ru 00:00
Гаджеты
Xiaomi показала на видео распаковку телефона Mi Mix Alpha
На видео показали то, что лежит в упаковке. Сотрудники компании решили укомплектовать рядом с телефоном фирменный чехол.
iReactor вчера в 22:32
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga 09:15
Транспорт
Станции метро Фрунзенского радиуса могут открыть в четверг
Три новые станции метро фиолетовой линии могут принять первых пассажиров в четверг.
Петербургский дневник 09:00
Гаджеты
Huawei разрабатывает 5-нм чипсет Kirin 1000 для Mate 40
В начале сентября компания Huawei выпустила свой последний мобильный чипсет Kirin 990, созданный по 7-нм техпроцессу.
MobiDevices 02:16
Общество
Определена обладательница самых красивых ягодиц мира
В конкурсе красоты Miss BumBum 2019, на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, победила бразильская модель Playboy.
Lenta.ru 07:12
Общество
В трейлере дополнения к Mortal Kombat 11 показали Терминатора
Студия NetherRealm выпустила официальный геймплейный трейлер дополнения Mortal Kombat 11 Kombat Pack, в котором она представила Терминатора T-800.
REGNUM 10:34
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00