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Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМальдини и Бобан могут покинуть «Милан»

Владелец клуба, компания Elliott Management изучает причины слабого старта сезона, утверждает La Gazzetta dello Sport. В первых шести турах серии А "Милан" проиграл четыре раза, набрав 6 очков. «Россонери» занимают 16-е место в чемпионате Италии.
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Мальдини и Бобан могут покинуть «Милан»

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