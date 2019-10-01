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Евро-футбол.руЕвро-футбол.руМальдини проведёт встречу с Шевченко насчёт работы в «Милане»

Руководство «Милана» планирует сделать предложение главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко, об этом информирует издание Calciomercato. Спортивный директор «россонери» Паоло Мальдини намерен провести встречу с бывшими футболистами клуба, в число которых включен и 43-летний украинец.
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Мальдини встретится с Шевченко, чтобы обсудить с ним работу в «Милане»

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