Руководство «Милана» планирует сделать предложение главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко, об этом информирует издание Calciomercato. Спортивный директор «россонери» Паоло Мальдини намерен провести встречу с бывшими футболистами клуба, в число которых включен и 43-летний украинец.

Мальдини проведёт встречу с Шевченко насчёт работы в «Милане»

Политика Путин сделал замечание корреспонденту NBC за искажение смысла своих слов Президент РФ Владимир Путин поправил модератора пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, отметив, что тот неверно интерпретировал его слова в интервью Financial Times.

Политика Зеленский отказался говорить о «формуле Штайнмайера» с трибуны Рады Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями парламентских фракций отказался объяснить свою позицию касаемо «формулы Штайнмайера» с трибуны Рады.

Происшествия Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение Вечером 5 мая выполнявший рейс SU 1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот", экипаж которого возглавлял Евдокимов, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18:32 и загорелся.

Энергетика «Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2» Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории.

Киберспорт Lil о Winstrike: «Судьба команды находится под вопросом» Илья Lil Ильюк сообщил, что Winstrike Team сыграет в открытых квалификациях к MDL Chengdu Major по Dota 2. Он также рассказал, что судьба состава сейчас «находится под вопросом».

Политика Путин оценил выступление Греты Тунберг Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.

Происшествия Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском В Брянской области родители вместе со своими друзьями изнасиловали своего ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Путин заявил о готовности России продлить газовый контракт с Украиной Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова продлить на год контракт с Украиной на прокачку газа в случае, если не будет подписан новый договор, сообщает РИА Новости.

Происшествия Замглавы «Аэрофлота» задержали по делу о мошенничестве Заместитель генерального директора компании «Аэрофлот» Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Политика В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий в 2020 году Среднегодовое увеличение размера пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2020 года составит в среднем 1 тыс. рублей.

Шоу-бизнес Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли свадьбу Джастин Бибер и Хейли Болдуин стали мужем и женой еще год назад. А теперь супруги устроили пышную свадьбу.

Политика На Украине опубликовано письмо с подписанной формулой Штайнмайера В Киеве обнародовали письмо о согласовании, так называемой, формулы Штайнмайера, которое подписал представитель Украины в контактной группе по урегулированию на востоке страны Леонид Кучма.

Футбол Гончаренко: старая версия ЦСКА ещё не просматривается Пока старая версия ЦСКА ещё не просматривается, но опыт уже появляется.

Здоровье Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак» Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.

Политика Шейнин выгнал украинского эксперта из студии за слова о Марке Захарове Украинский журналист Андрей Метлев в эфире Первого канала заявил, что покойный режиссер Марк Захаров «насосался от КПСС так, что разбух».

Политика Верховный суд РФ отменил указ губернатора Колымы о премиях чиновникам Ранее губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ о том, что чиновники аппарата правительства региона будут ежемесячно получать премии в размере двух должностных окладов за успешную работу.