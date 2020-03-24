Коронавирус

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Бывший защитник сборной Италии по футболу и "Милана" Паоло Мальдини, заболевший коронавирусом, рассказал о своем состоянии и заявил, что вместе с сыном Даниэлем должен излечиться от вируса в течение недели.
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Мальдини рассказал, когда с сыном вылечится от коронавируса

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Мальдини рассказал, когда с сыном вылечится от коронавируса

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