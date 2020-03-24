Коронавирус
РИА НовостиМальдини рассказал, когда с сыном вылечится от коронавируса
Бывший защитник сборной Италии по футболу и "Милана" Паоло Мальдини, заболевший коронавирусом, рассказал о своем состоянии и заявил, что вместе с сыном Даниэлем должен излечиться от вируса в течение недели.
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Мальдини: «У нас с сыном все хорошо, должны избавиться от коронавируса в течение недели»
Sport24.ruвчера в 19:59
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Пациент в Красноярске напал на фельдшера бригады скорой помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Красноярского края.
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Шойгу провел переговоры с Асадом в Сирии
Авто
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Общество
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Армия и оружие
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Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора.
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СМИ сообщили дату проведения экстренной телеконференции лидеров G20
Токио, 24 марта 2020, 07:13 — REGNUM Экстренная телеконференция лидеров стран «двадцатки» (G20) в связи с распространением коронавиурса в мире состоится 26 марта, передаёт агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве Японии.
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Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
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Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина
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Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, в случае, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
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Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти
Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. При этом спустя менее двух недель с момента очередного обвала цен на нефть и курса рубля средние ставки по ипотеке в 15 крупнейших банках России незначительно выросли.
Общество
Контакты с носителями коронавируса отследит специальная система
Создать систему отслеживания граждан, которые были в контакте с носителями коронавируса, Минкомсвязи поручил председатель правительства Михаил Мишустин.
Армия и оружие
Сформированы экипажи новых кораблей ЧФ «Грайворон» и «Циклон»
После обучения военнослужащие поедут в Татарстан на Зеленодольский судостроительный завод и будут готовиться к приёму новых кораблей в состав Черноморского флота.