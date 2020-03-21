Коронавирус
Газета.RuМальдини вылечился от коронавируса
Бывший защитник "Милана", а ныне технический директор итальянской команды Паоло Мальдини вылечился от коронавируса, сообщает Calciomercato. Экс-футболист заразился коронавирусом вместе с сыном Даниэлем, который о своем выздоровлении объявил 3 апреля.
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Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России»
«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова из партии и потребовала уволить его с должности замминистра.
Общество
Сбербанк объявил о возвращении в обычный режим работы
«Все отделения банка будут переведены в обычный режим работы, чтобы обеспечить шаговую доступность наших сервисов и услуг рядом с домом», — говорится в сообщении.
Общество
Израиль приостановил передачу прав РФ на Александровское подворье
Ранее местные СМИ писали, что передача осужденной в России за наркотики жительницы Израиля Наамы Иссахар на родину может состояться благодаря тому, что власти Израиля согласились передать России собственность Александровского подворья.
Общество
Минпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного года
Минпросвещения допускает, что школы могут досрочно завершить учебный год, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Общество
Владимир Путин обратился к главам регионов России
Президент начал совещание с неотложной и общей для всех регионов задачи – повышенная готовность медучреждений и существенное наращивание их ресурсов и возможностей.
Общество
Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня
Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
Общество
В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом
Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Спорт
Йоханнес Клебо заявил о желании вернуться в спринтерскую группу
Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо объявил, что готовиться к сезону-2020/2021 хотел бы в спринтерской группе, а не в дистанционной.
Происшествия
СК возбудил дело из-за избиения сотрудника РАН в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 81-летнего академика РАН в Москве. Об этом говорится на сайте СК России.
Общество
В российских судах продлили меры ограничения из-за коронавируса
Ограничения при рассмотрении дел в российских судах из-за коронавируса продолжат действовать до 30 апреля включительно, сообщается в постановлении президиума Верховного суда.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 56 регионах РФ
Москва, 8 апреля 2020, 11:41 — REGNUM В 56 российских регионах за минувшие сутки подтверждены случаи заражения коронавирусом.
Общество
Рейс «Аэрофлота» для возврата россиян из США вылетел полупустым
Рейс «Аэрофлота», вылетевший 7 апреля из Нью-Йорка в Москву с россиянами на борту, улетел полупустым, при этом желающих улететь было достаточно для полной загрузки лайнера, пишет «Коммерсантъ».
Политика
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Политика
ВОЗ раскритиковала Трампа за предложение о прекращении финансирования
Напомним, 7 апреля во время пресс-конференции в Белом Доме президент США Дональд Трамп высказал предложение прекратить финансирование ВОЗ.
Политика
В Кремле назвали возможный срок эффекта от самоизоляции
Напомним, что цели принять решение о продлении или сокращении режима нерабочих дней на совещании не ставилось, и доминировала точка зрения, что режим самоизоляции - единственно правильное решение, чтобы разорвать цепочки распространения этой инфекции.
Экономика
В России опасаются трёхкратного снижения собираемости платежей за воду
Практически во всех субъектах РФ собираемость платежей за коммунальные услуги водоснабжения и водоотведения снизилась более чем на 50%, а в ряде регионов достигла 70−75%.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились во время карантина
Голливудские актеры Деми Мур и Брюс Уиллис воссоединились во время карантина в связи с пандемией коронавируса.
Общество
Организаторы предложили провести «Бессмертный полк» в России онлайн
Организаторы акции «Бессмертного полка» просят россиян воздержаться от участия в шествии 9 мая на улицах городов, сообщается на сайте движения.
Технологии
Sony представила новый геймпад для PlayStation 5
Добавили в новый геймпад еще и микрофон, поэтому игроки смогут общаться без гарнитуры. Вместо кнопки Share теперь появилась кнопка Create.
Политика
Путин попросил продлить срок действия паспортов и водительских прав
Президент Владимир Путин попросил правительство отработать механизм, который позволит автоматически продлить срок действия паспортов, водительских прав и других удостоверений личности не менее чем на три месяца.
Политика
Путин призвал создать условия для возвращения компаний к работе
Президент России Владимир Путин призвал создать условия для возвращения компаний в нормальный график работы.
Общество
Названы самые яркие симптомы заражения коронавирусом
Основные симптомы заражения коронавирусом назвал председатель комитета Госдумы по охране здоровья, детский хирург высшей категории Дмитрий Морозов 8 апреля в эфире телеканала «Звезда».
Политика
Путин обратился к россиянам из-за коронавируса словами «выбора нет»
Владимир Путин заявил, что понимает усталость россиян, но режим самоизоляции необходимо соблюдать, так как "выбора сейчас нет".
Экономика
Агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингам 15 российских банков
Рейтинговое агентство Fitch изменило со "стабильного" на "негативный" прогноз по рейтингам 14 российских банков и с "позитивного" на "негативный" - прогноз по одному банку (Альфа-Банку).
Общество
В Москве упростят порядок получения статуса и выплат безработным
В Москве упростят порядок получения статуса и выплат безработным. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Общество
России предсказали пик эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в России ориентировочно придется на начало мая, предсказал в интервью «Интерфаксу» член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили.
Футбол
Мельгарехо решил проблему с пребыванием на территории России
Футболист «Спартака» Лоренсо Мельгарехо решил свою проблему с пребыванием в РФ, утверждает «Спoрт-Экcпресс».
Энергетика
Песков призвал не сравнивать различные сокращения нефтедобычи
Естественное сокращение добычи нефти из-за падения спроса и волатильности на рынке нельзя сравнивать с добровольными ограничениями, направленными на стабилизацию ситуации, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
Рар рассказал о подходящих к концу ресурсах Германии из-за COVID-19
Рар, комментируя ситуацию в Германии, заявил, что все ресурсы страны, которые были направлены на борьбу с эпидемией коронавируса, подходят к концу.
Космос
Ученый назвал лунные ресурсы, которые могут заменить земные
Ученый Владислав Шевченко из Государственного астрономического института имени Штернберга при МГУ назвал лунные ресурсы, которые с легкостью смогут заменить земные.