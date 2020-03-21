Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМальдини вылечился от коронавируса

Бывший защитник "Милана", а ныне технический директор итальянской команды Паоло Мальдини вылечился от коронавируса, сообщает Calciomercato. Экс-футболист заразился коронавирусом вместе с сыном Даниэлем, который о своем выздоровлении объявил 3 апреля.
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Мальдини и его сын излечились от коронавируса

Чемпионат10:31

Мальдини излечился от коронавируса

Sport.ru10:00

Паоло Мальдини излечился от коронавируса

Soccer.ru07:25

Паоло Мальдини вслед за сыном вылечился от коронавируса

Sport24.ru09:40

Мальдини и его сын вылечились от коронавируса

Матч ТВ08:12

СМИ: Экс-игрок «Милана» Мальдини и его сын вылечились от коронавируса

РИА Новости07:46

Мальдини и его сын вылечились от коронавируса

Евро-футбол.ру09:52
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 10:43, Ашберн
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Напомним, что цели принять решение о продлении или сокращении режима нерабочих дней на совещании не ставилось, и доминировала точка зрения, что режим самоизоляции - единственно правильное решение, чтобы разорвать цепочки распространения этой инфекции.
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Президент России Владимир Путин призвал создать условия для возвращения компаний в нормальный график работы.
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Пик эпидемии коронавируса в России ориентировочно придется на начало мая, предсказал в интервью «Интерфаксу» член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили.
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Паоло Мальдини
Итальянский футболист
Итальянский футболист, один из лучших защитников мирового футбола за всю его историю, многолетний капитан «Милана» и сборной Италии. Играл на позиции центрального и левого защитника. Ныне - технический директор «Милана».
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