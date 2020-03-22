Коронавирус
Газета.RuМальдини заразился коронавирусом
Экс-игрок итальянского "Милана" Паоло Мальдини заразился коронавирусом, передает официальный сайт клуба. Отмечается, что вместе с бывшим футболистом болеет его сын Дэниел. Паоло контактировал с зараженным человеком.
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Футбол
Пасторе: «Думаю, будет невозможно закончить нынешний сезон»
Полузащитник "Ромы" Хавьер Пасторе в разговоре с Radio Impacto заявил, что нынешний розыгрыш Серии А вряд ли будет завершен.
Армия и оружие
Россия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом
"По готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование", — говорится в сообщении.
Общество
Bloomberg узнал о жесткой позиции России в нефтяной войне
Президент России Владимир Путин не будет просить Саудовскую Аравию "о перемирии" в нефтяной войне, пишет агентство Bloomberg.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Экономика
Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги
По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
Общество
В ВОЗ опровергли влияние прививок от гриппа на коронавирус
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опровергли влияние прививок от гриппа на коронавирус.
Энергетика
Белоусов назвал ответственных за обвал цен на нефть
20 марта глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал причины обвала рынка нефти. По его словам, на падение цен повлиял целый ряд факторов.
Авто
Компания Nissan запатентовала новый логотип
Компания Nissan в ряде стран запатентовала новый логотип и опубликовала его изображение, пишет издание Motor.
Происшествия
В Мексике разбился вертолет министерства ВМФ
Многоцелевой вертолет Black Hawk министерства военно-морского флота Мексики разбился в субботу в восточном штате Веракрус.
Армия и оружие
NI назвал самую смертоносную снайперскую винтовку России
Журнал The National Interest опубликовал статью с броским заголовком "Встречайте Orsis Т-5000: самую смертоносную русскую снайперскую винтовку, о которой вы никогда не слышали".
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Общество
В Италии закрывается все производство не первой необходимости
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о закрытии в стране всех производственных предприятий, не производящих продукцию первой необходимости.
Наука
Пандемия: размышления вековой давности
Современная пандемия COVID-19 почти совпала с вековым юбилеем страшной пандемии другого респираторного заболевания, «испанки».
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 18 регионах России
«За последние сутки в России зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции в 18 регионах», — цитирует сообщение штаба РИА Новости.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Здоровье
Академик спрогнозировал спад коронавируса в России
Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Экономика
Рыба и морепродукты могут подорожать вслед за долларом
Происшествия
Пожар на складе в Дмитрове локализован
Крупный пожар на складе алюминиевого завода в поселке Каналстрой в подмосковном Дмитрове локализован.
Общество
За сутки в Италии зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса
Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что число жертв заражения коронавирусом в стране выросло на 793 человека.
Космос
Другие звезды могут выбросить Землю из Солнечной системы
К неожиданному выводу пришли ученые-астрономы двух стран – США и Ирана.
Технологии
Apple и Amazon намерены понизить качество видеотрансляций для Европы
Временно понизить качество видеотрансляций в Европе из-за большой загруженности интернет-сетей принято компаниями Apple и Amazon, сообщает 21 марта 3dnews.ru.
Футбол
Пеле назвал Роналду лучшим футболистом современности
Происшествия
Около тысячи человек поместят в карантин на борту Costa Luminosa
"Наша цель, по согласованию со всеми, кто вовлечен в эту чрезвычайную ситуацию с Costa Luminosa, состоит в том, чтобы к завтрашнему вечеру поместить тысячу человек в карантин, в основном членов экипажа, а также 188 пассажиров из других стран, которые не могут вернуться домой из-за приостановки полетов", - приводится заявление Тоти на сайте региона.
Общество
Россия передала тест-системы на коронавирус 13 странам
Роспотребнадзор передал тест-системы для исследований на COVID-19 в 13 государств, сообщается на сайте ведомства.
Наука
Физики смоделировали новый тип квантовых состояний фотонов
С помощью полученных результатов учёные рассчитывают подтвердить свои теоретические предположения и предсказать ключевые свойства пар фотонов, сообщает N+1.
Политика
Немецкий журналист оценил меры России по борьбе с коронавирусом
Баллин указал, что на первоначальном этапе России повезло с тем, что на ее территории оказались лишь двое уроженцев Китая, зараженных коронавирусом.
Происшествия
В Греции арестовали митрополита за нарушение карантина
В Греции арестовали митрополита Кифирского Серафима на несколько часов за нарушение запрета на службу в храме во время карантина коронавирусу.