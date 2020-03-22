Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМальдини заразился коронавирусом

Экс-игрок итальянского "Милана" Паоло Мальдини заразился коронавирусом, передает официальный сайт клуба. Отмечается, что вместе с бывшим футболистом болеет его сын Дэниел. Паоло контактировал с зараженным человеком.
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Умер экс-президент «Реала», у Дибалы и Мальдини коронавирус, отмена ЧМ по хоккею, потомство кельнского козла, кроссовки Кокорина из «Назад в будущее» и другие новости утра

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Паоло Мальдини
Итальянский футболист
Итальянский футболист, один из лучших защитников мирового футбола за всю его историю, многолетний капитан «Милана» и сборной Италии. Играл на позиции центрального и левого защитника. Ныне - технический директор «Милана».
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