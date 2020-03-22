Коронавирус
Газета.RuМальдини заразился коронавирусом
Экс-игрок итальянского "Милана" Паоло Мальдини заразился коронавирусом, передает официальный сайт клуба. Отмечается, что вместе с бывшим футболистом болеет его сын Дэниел. Паоло контактировал с зараженным человеком.
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Политика
МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»
Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Игры
Демоверсия ремейка игры Resident Evil 3 уже попала в Сеть
Во Всемирной сети появился трейлер из демоверсии ремейка игры Resident Evil 3. Демонстрационную версию игры в настоящее время уже можно загрузить на PlayStation 4 и Xbox One.
Политика
CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала
Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Экономика
Как коронавирус повлиял на биткоин, и чего ждать от монеты в будущем
Само появление биткоина на рынке традиционных финансов можно считать черным лебедем — событием, которое трудно было спрогнозировать еще 20 лет назад.
Общество
В Киеве прекращает работу весь общественный транспорт
В рамках борьбы с распространением коронавируса, общественный транспорт в Киеве полностью прекратит работу 22 марта.
Космос
Другие звезды могут выбросить Землю из Солнечной системы
К неожиданному выводу пришли ученые-астрономы двух стран – США и Ирана.
Шоу-бизнес
Собчак ответила на требование удалить интимное видео с Богомоловым
Телеведущая Ксения Собчак не намерена удалять интимное видео с мужем режиссером Константином Богомоловым, которое появилось на ее страничке в Instagram несколько часов назад.
Кино
В Warner Bros. опровергли слухи о фильме «Чудо-женщина 1984»
Представители компании Warner Bros. опровергли появившиеся в СМИ слухи о том, что фильм «Чудо-женщина 1984» может появиться в Сети и одновременно с этим выйдет на больших экранах.
Футбол
Нападающий «Ювентуса» Дибала заразился коронавирусом
Авто
Семиместный Chevrolet Blazer добрался до дилеров
Концерн General Motors выводит на рынок удлиненную семиместную модификацию кроссовера Chevrolet Blazer нового поколения.
Общество
В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность
Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
Общество
Bloomberg узнал о жесткой позиции России в нефтяной войне
Президент России Владимир Путин не будет просить Саудовскую Аравию "о перемирии" в нефтяной войне, пишет агентство Bloomberg.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Космос
ИТ во время пандемии. Как директор по информационным технологиям должен изменить работу своей компании
Средняя готовность, высокая обеспокоенность В ходе опроса, проведенного на вебинаре Gartner по непрерывности бизнеса, прошедшего в начале марта, только 12% респондентов (из 1,5 тыс. участников мероприятия) выразили уверенность, что их компании хорошо подготовлены к эпидемии.
Здоровье
Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Общество
В России за сутки обнаружили 53 новых случая коронавируса
За последние сутки в России зарегистрированы 53 случая заражения в 18 регионах.
Общество
Украинский депутат госпитализирован с пневмонией от коронавируса
Признаки пневмонии стали причиной перевода с домашнего карантина в инфекционных изолятор местной больницы, сообщил депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов 21 марта на своей странице в Facebook.
Армия и оружие
Два российских танка включили в рейтинг лучших танков мира
В число шести самых мощных и продвинутых танков в мире попали сразу две российские машины. Речь идет о Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв".
Футбол
Малком: «Был бы рад вернуться в „Барселону“»
Нападающий «Зенита» Малком поговорил о «Барселоне», за которую он выступал до питерского клуба.
Общество
В Италии за сутки скончалось рекордное количество людей
В Италии за сутки от коронавируса скончались 627 человек, что превышает суточный рекорд Китая, пишет ТАСС со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Политика
Опубликован бюллетень для голосования по поправкам в Конституцию
Всероссийский день голосования по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля 2020 года.
Кино
«Мы ходим в кино ради друг друга»: Кристофер Нолан попросил правительство США помочь киноиндустрии
Режиссер, сценарист и продюсер Кристофер Нолан попросил Конгресс США поддержать американскую киноиндустрию, так как в ней занято очень много человек, которые рискуют потерять работу из‑за будущего кризиса.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 266 тыс. человек
Число зараженных коронавирусом нового типа в мире увеличилось до 266 073.
Культура
Денис Мацуев сыграет концерт в режиме онлайн в Московской филармонии
20 марта Московская филармония начинает прямые трансляции концертов без публики из Концертного зала Чайковского.
Культура
Театр Вахтангова вернул зрителям билеты на сумму 50 миллионов рублей
Все спектакли с 17 марта по 10 апреля в Театре Вахтангова отменены.
Футбол
АПЛ может возобновить сезон 1 июня
The Telegraph сообщает, что Премьер-Лига может возобновить турнир 1 июня.
Происшествия
На Кубани выявлены еще два новых случая заражения коронавирусом
В Краснодарском крае выявлены два подтвержденных новых случая коронавирусной инфекции COVID-2019.
Здоровье
Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер
Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
Шоу-бизнес