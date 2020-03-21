Коронавирус
RT на русскомЭкс-футболист «Милана» Мальдини сдал положительный тест на коронавирус
Паоло Мальдини является техническим директором «Милана», а его сын в этом году дебютировал за команду. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент в Италии зафиксировано свыше 42 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались более 4,8 тыс. человек.
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Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Общество
«Аэрофлот» приостанавливает полеты еще в 7 стран из-за коронавируса
Авиакомпания "Аэрофлот" на фоне пандемии коронавируса приостанавливает регулярные полеты с конца марта в Индию, Финляндию, Швецию, Азербайджан, Хорватию, Болгарию, Грецию, следует из данных на сайте авиакомпании.
Происшествия
Правозащитник Лев Пономарев просит возбудить уголовное дело по факту его избиения полицейскими
Пономарев требует возбудить дело о превышении должностных полномочий.
Политика
Сергей Лавров стал Героем труда
Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
Спорт
Губерниев заявил, что Олимпийские игры 2020 года в Токио не состоятся
Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился информацией о возможной отмене Олимпийских Игр 2020 года, которые должны состояться в японском Токио.
Армия и оружие
Россия направит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом
В страну доставят восемь мобильных бригад российских военных медиков и специалистов-вирусологов, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.
Музыка
Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Здоровье
Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице
Футбол
Неймар вновь хочет вернуться в «Барселону»
Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за 222 миллиона евро.
Общество
Роспотребнадзор закрыл фитнес-клубы и бассейны в Москве
Главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, обязывающее столичные фитнес-центры, бассейны, аквапарки и другие спортивные объекты перестать пускать посетителей.
Общество
В Италии за сутки скончалось рекордное количество людей
В Италии за сутки от коронавируса скончались 627 человек, что превышает суточный рекорд Китая, пишет ТАСС со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Здоровье
В Киеве зафиксировали семь новых случаев заражения коронавирусом
Семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтверждены в Киеве, среди заболевших оказались две женщины и пять мужчин, об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края Ирина Санникова признала вину после обвинений в том, что она скрыла поездку за границу и не соблюдала карантин.
Футбол
Бывший президент «Реала» умер от коронавируса
Бывший президент мадридского "Реала" и экс-владелец "Малаги" Лоренсо Санс скончался из-за коронавируса в возрасте 76 лет, сообщает Football Italia.
Здоровье
Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Происшествия
В Татарстане подтверждены 5 новых случаев заражения коронавирусом
По данным оперативного штаба пять новых случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Татарстане.
Гаджеты
В Android 11 могут появиться новые функции управления с помощью жестов
Исследователи отмечают, что, хотя им и удалось воспроизвести указанные функции на некоторых смартфонах Google, в том числе на Pixel 3a XL и Pixel 2 XL, нет никаких доказательств того, что новые жесты останутся в силе после того, как программная платформа Android 11 станет общедоступной.
Шоу-бизнес
После разрыва с Прилучным Муцениеце показала идеальное тело
После окончательного расставания с Павлом Прилучным Агата Муцениеце, судя по всему, грустить не собирается.
Футбол
Левандовский пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом
Здоровье
Академик спрогнозировал спад коронавируса в России
Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Футбол
АПЛ планирует возобновить сезон 1 июня
Руководство Английской премьер-лиги планирует (АПЛ) возобновить сезон 1 июня, сообщает The Telegraph.
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов сняли интимное видео в столичном ресторане
Накануне Ксения Собчак выложила в личном блоге Инстаграм совсем не скромное видео, которое было снято в ресторане.
Экономика
Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку
Четыре из пяти крупнейших в России поставщиков гречневой крупы уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на 15–20%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей сетей «Лента», «Магнит» и «Командор» (работает в Восточной Сибири).
Происшествия
Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю
Политика
В украинской части Донецкой области введен режим ЧС из-за коронавируса
В украинской части Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса 21 марта, сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Кириленко на своей странице в Facebook.
Наука
Установлена новая причина старения клеток
Политика
Как сообщили «Стране» депутаты от «Слуги народа»,
Как сообщили «Стране» депутаты от «Слуги народа», замглавы фракции Евгения Кравчук написала в партийном чате, что на следующей неделе возможно будет внеочередное заседание Рады на котором рассмотрят введение Чрезвычайного положения в Украине.