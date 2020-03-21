Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЭкс-футболист «Милана» Мальдини сдал положительный тест на коронавирус

Паоло Мальдини является техническим директором «Милана», а его сын в этом году дебютировал за команду. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент в Италии зафиксировано свыше 42 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались более 4,8 тыс. человек.
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Паоло Мальдини и его сын заразились коронавирусом

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Паоло и Дэниел Мальдини заразились коронавирусом

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Мальдини и его сын заразились коронавирусом

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Мальдини и его сын заразились коронавирусом

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Паоло Мальдини и его сын Даниэль заразились коронавирусом

Советский спорт16:18

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