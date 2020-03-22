Коронавирус
Газета.RuМальдини заразился коронавирусом
Экс-игрок итальянского "Милана" Паоло Мальдини заразился коронавирусом, передает официальный сайт клуба. Отмечается, что вместе с бывшим футболистом болеет его сын Дэниел. Паоло контактировал с зараженным человеком.
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Шоу-бизнес
Поклонники перестали узнавать Татьяну Догилеву
Здоровье
В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом
Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Футбол
АПЛ может возобновить сезон 1 июня
The Telegraph сообщает, что Премьер-Лига может возобновить турнир 1 июня.
Армия и оружие
Турецкие военные начали строить новый наблюдательный пункт в Идлибе
Новый наблюдательный пункт в провинции Идлиб возводят турецкие военные, 21 марта передает источник ИА Красная Весна в Сирии.
Здоровье
В ВОЗ опровергли влияние прививки от гриппа на коронавирус
Во Всемирной организации здравоохранения не подтвердили, что прививка от гриппа положительно влияет на переносимость коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
Два подозрения на коронавирусную инфекцию выявили на Сахалине
Два подозрения на коронавирусную инфекцию выявили у жителей Сахалина.
Общество
США хотят создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией
Министерство энергетики США настаивает на том, чтобы администрация Дональда Трампа заключила нефтяной альянс с Саудовской Аравией.
Общество
Испания ввела самые жесткие меры карантина в Европе
Самые жесткие меры карантина в Европе приняты Испанией. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес.
Экономика
Рыба и морепродукты могут подорожать вслед за долларом
Общество
«Аэрофлот» приостановил полеты еще в ряд стран
Ранее Ростуризм призвал россиян не выезжать из страны в связи с распространением коронавируса.
Энергетика
Названо условие для роста цен на нефть до 60 долларов
Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал условие для роста цен на нефть до 60 долларов.
Экономика
Bank of America: в США начался финансовый кризис
Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
Игры
Запуск Half-Life: Alyx начнётся 23 марта
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Футбол
От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс
Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Marca.
Здоровье
Всех вернувшихся из-за рубежа приморцев отправят на карантин
Появилось четкое руководство для приморцев, которые вернулись домой из-за зарубежных поездок, сообщает ИА DEITA.
Общество
Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом
Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Игры
В DOOM Eternal можно запустить DOOM и DOOM 2
Студия id Software добавила в DOOM Eternal полные версии DOOM и DOOM 2. Их можно запустить через компьютер, расположенный в Крепости Рока (на базе игрока).
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Финансы
Банк России допустил повышение ключевой ставки
20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Армия и оружие
США провели испытания планирующей гиперзвуковой ракеты
США успешно испытали планирующий гиперзвуковой блок для ракеты, сообщили в Пентагоне. Эксперимент был проведен на острове Кауаи на Гавайях.
Политика
Песков назвал причину решения России о помощи Италии
Решение Владимира Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 вызвано гуманитарными соображениями.
Политика
Россию попросили помочь охваченной коронавирусом Италии
Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» и член парламентской ассамблеи Совета Европы Ульрих Эме обратился к России с просьбой помочь охваченной коронавирусом Италии.
Политика
National Interest назвал главный недостаток бомбардировщика Ту-160
В настоящее время Россия работает над модернизацией Ту-160, на которые будут установлены улучшенные двигатели и авионика, отмечает автор статьи.
Футбол
Александр Уваров: «Поначалу не думал, что может дойти до приостановки чемпионата Израиля»
Экс-голкипер сборной СССР, «Динамо» и тель-авивского «Маккаби» Александр Уваров в интервью «СЭ» рассказал, как обстоят дела в Израиле во время карантина из-за коронавируса.
Политика
Трамп направил письмо Ким Чен Ыну в связи с атакой коронавируса
Пхеньян, 22 марта 2020, 01:12 — REGNUM Северная Корея приветствует предложение президента США Дональда Трампа о сотрудничестве в сфере противодействия коронавирусу SARS-CoV-2.
Технологии
Китайцы решили разработать собственную электронику для 5G
Уточняется, что новую тенденцию по большей части можно будет наблюдать в сфере электроники для базовых станций сетей 5G и серверов.