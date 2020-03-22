Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМальдини заразился коронавирусом

Экс-игрок итальянского "Милана" Паоло Мальдини заразился коронавирусом, передает официальный сайт клуба. Отмечается, что вместе с бывшим футболистом болеет его сын Дэниел. Паоло контактировал с зараженным человеком.
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