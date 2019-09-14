Видеоролик с беседой артиста и журналистов был обнародован газетой "Московский комсомолец". По словам исполнителя, он пришел на свадьбу только для того, чтобы отдохнуть. Маликов также отметил, что практически не знаком с Богомоловым и представлял сторону невесты.

Маликов приехал на свадьбу Собчак и Богомолова ради алкоголя

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