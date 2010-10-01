Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предрек россиянам «малиновое» лето в 2020 году. По словам синоптика, средний температурный фон в этот сезон будет выше на 1-2 градуса.

«Малиновое» лето повторится в Подмосковье спустя 40 лет

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