Общество
Подмосковье Сегодня«Малиновое» лето повторится в Подмосковье спустя 40 лет
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предрек россиянам «малиновое» лето в 2020 году. По словам синоптика, средний температурный фон в этот сезон будет выше на 1-2 градуса.
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«Лето получается очень классное»: синоптики обещают омичам новые температурные аномалии
Om1.ru06 марта в 12:43
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 10:21, Ашберн
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