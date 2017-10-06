Футбол
REGNUMМалиновский принес сборной Украины уверенную победу над Литвой
Руслан Малиновский
|29′
|54′
Арвидас Новиковас
Тарас Степаненко
|56′
|57′
Артурас Жулпа
Руслан Малиновский
|58′
Марлос
Евгений Коноплянка
|59′
|62′
Витаутас Андрюшкявичус
Домантас Шимкус
Андрей Ярмоленко
Виктор Цыганков
|64′
|73′
Паулюс Голубицкас
Юстас Ласицкас
Тарас Степаненко
Сергей Сидорчук
|73′
|77′
Каролис Лаукжямис
Дейвидас Матулевичус
Украина
Расстановка 4‑3‑3
12
Пятов
19
Болбат
4
Кривцов
22
Матвиенко
2
Соболь
17
Зинченко
5
Сидорчук
8
Малиновский
2 ×
15
Цыганков
18
Мораес
10
Коноплянка
12
Черниаускас
13
Миколиунас
2
Климависиус
4
Гирдвайнис
20
Шимкус
21
Воробьевас
7
Жулпа
18
Вербицкас
11
Новиковас
9
Матулевичус
14
Ласицкас
Литва
Расстановка 4‑3‑3
Игра завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0. Литва с одним единственным очком осталась на последнем месте группы B. Украина, набрав 16 очков, укрепилась на первой позиции. Дубль новичка «Аталанты» Руслана Малиновского стал 2-м и 3-м голами футболиста на этом турнире.
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Португалия разгромила Люксембург, дубль Малиновского помог Украине переиграть Литву
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Дубль Малиновского принес Украине победу над Литвой, Португалия разгромила Люксембург
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