Футбол
REGNUMМалиновский принес сборной Украины уверенную победу над Литвой
Руслан Малиновский
|29′
|54′
Арвидас Новиковас
Тарас Степаненко
|56′
|57′
Артурас Жулпа
Руслан Малиновский
|58′
Марлос
Евгений Коноплянка
|59′
|62′
Витаутас Андрюшкявичус
Домантас Шимкус
Андрей Ярмоленко
Виктор Цыганков
|64′
|73′
Паулюс Голубицкас
Юстас Ласицкас
Тарас Степаненко
Сергей Сидорчук
|73′
|77′
Каролис Лаукжямис
Дейвидас Матулевичус
Украина
Расстановка 4‑3‑3
12
Пятов
19
Болбат
4
Кривцов
22
Матвиенко
2
Соболь
17
Зинченко
5
Сидорчук
8
Малиновский
2 ×
15
Цыганков
18
Мораес
10
Коноплянка
12
Черниаускас
13
Миколиунас
2
Климависиус
4
Гирдвайнис
20
Шимкус
21
Воробьевас
7
Жулпа
18
Вербицкас
11
Новиковас
9
Матулевичус
14
Ласицкас
Литва
Расстановка 4‑3‑3
Игра завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0. Литва с одним единственным очком осталась на последнем месте группы B. Украина, набрав 16 очков, укрепилась на первой позиции. Дубль новичка «Аталанты» Руслана Малиновского стал 2-м и 3-м голами футболиста на этом турнире.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Португалия разгромила Люксембург, дубль Малиновского помог Украине переиграть Литву
Sportbox.RUвчера в 16:39
Сборная Украины одержала пятую победу подряд в отборе Евро-2020, обыграв Литву
Чемпионатвчера в 16:35
Дубль Малиновского принес Украине победу над Литвой, Португалия разгромила Люксембург
Спорт-Экспрессвчера в 16:35
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 02:17, Ашберн
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
РИА Новости вчера в 07:15
Происшествия
В ДР Конго разбился самолет Ан-72 с россиянами на борту
Газета.Ru вчера в 10:32
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Увеличилось количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже.
Вести.Ru вчера в 21:25
Религия
Сегодня отмечается Покровская родительская суббота
РИА Биробиджан вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Поклонники поддержали Пугачеву, ужаснувшую соцсети лицом без макияжа
Фотография Аллы Пугачевой без макияжа во время прогулки с дочерью появилась в Сети.
Экономика сегодня 10 октября в 08:44
Экономика
Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка
Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.
Российская газета вчера в 06:56
Происшествия
Саратовцы хотели устроить самосуд над убийцей девятилетней девочки
Разгневанные люди требовали устроить самосуд над Туватиным.
Live24 вчера в 06:27
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
РИА Новости 10 октября в 14:02
Футбол
Гол Головина признан лучшим моментом дня в отборе Евро-2020
Гол хавбека сборной России Александра Головина в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Шотландии признан лучшим моментом дня по итогам матчей турнира.
Газета.Ru вчера в 22:16
Космос
Пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» перенесли на 2020 год
Испытательный пуск новой российской тяжелой ракеты "Ангара-А5" с космодрома Плесецк отложили с конца 2019 на 2020 год, сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ вчера в 20:30
Хоккей
Появилось видео сейвов Бобровского без клюшки в матче с «Баффало»
В сети опубликовали видео сейвов российского голкипера «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало Сэйбрз» (2:3 Б).
RT на русском 01:50
Кино
Актёр Роберт Форстер умер в США
Американский актёр Роберт Форстер скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет.
News.ru вчера в 23:54
Происшествия
В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала
В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM 00:10
Политика
Минфин США попросил суд отклонить поданный из-за санкций иск Дерипаски
Минфин США попросил суд отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски, потребовавшего исключить его из санкционного списка, говорится в меморандуме министерства, направленном в суд округа Колумбия.
РБК 00:48
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Российская газета вчера в 16:32
Шоу-бизнес
Бузова поблагодарила своих хейтеров за внимание
Звезда поблагодарила хейтеров за пристальное и активное внимание к ее жизни и творчеству, сообщает vm.ru.
Народные новости вчера в 01:32
Политика
NYT: в США начали расследование в отношении адвоката Трампа
Федеральная прокуратура в Нью-Йорке начала расследование в отношении адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, которого подозревают в нарушении законов о лоббизме.
ТАСС вчера в 22:18
Музыка
Хоккеисты Овечкин и Тарасенко снялись в новом клипе группы Green Day
VSE42.RU 10 октября в 22:43
Происшествия
Катер затонул на реке в Хабаровском крае
Катер затонул на реке Горин в Хабаровском крае, один человек погиб и двое пропали без вести. Их разыскивают спасатели и полиция.
Известия вчера в 23:40
Общество
Тюменские школьники выступили в защиту оскорбившего их учителя
REGNUM вчера в 06:39
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
Внешних признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. Известно, что речь идет о мужчинах 27 и 29 лет.
Известия 10 октября в 05:09
Здоровье
Названы помогающие очистить сосуды продукты
ФАН 10 октября в 02:53
Футбол
Канделаки объяснила, почему спутала Оздоева с Азмуном
Нева Спорт вчера в 08:52
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru вчера в 08:04
Игры
Игровую консоль Sony PlayStation 5 показали со всех сторон на видео
MobiDevices вчера в 05:35
Финансы
Центробанк анонсировал ускоренное снижение ключевой ставки в России
На финансовом форуме в Сочи Набиуллина анонсировала ускоренное снижение ставки.
РБК 10 октября в 07:20
Футбол
Хавбек Шотландии о сборной России: они дома играют лучше
Полузащитник сборной Шотландии Джон Макгинн оценил выступление сборной России в матче отборочного тура группового раунда чемпионата Европы 2020 года, передает Daily Mail.
Газета.Ru вчера в 20:15
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 10 октября в 21:28
Армия и оружие
НАТО может расширить военное присутствие в Прибалтике
Литва, Латвия, Эстония и Польша регулярно призывают НАТО усиливать военное присутствие на их территориях.
Sputnik Литва вчера в 23:30
Происшествия
Безопасные подходы к школам проверят после убийства девочки в Саратове
Отмечается, что поручение о создании комиссий отдал губернатор Валерий Радаев.
РЕН ТВ 02:11
Комментарии