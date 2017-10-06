Футбол

REGNUMREGNUMМалиновский принес сборной Украины уверенную победу над Литвой

Украина — Литва
2 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Металлист»
Руслан Малиновский
29′
54′
Арвидас Новиковас
Тарас Степаненко
56′
57′
Артурас Жулпа
Руслан Малиновский
58′
Марлос
Евгений Коноплянка
59′
62′
Витаутас Андрюшкявичус
Домантас Шимкус
Андрей Ярмоленко
Виктор Цыганков
64′
73′
Паулюс Голубицкас
Юстас Ласицкас
Тарас Степаненко
Сергей Сидорчук
73′
77′
Каролис Лаукжямис
Дейвидас Матулевичус
Игра завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0. Литва с одним единственным очком осталась на последнем месте группы B. Украина, набрав 16 очков, укрепилась на первой позиции. Дубль новичка «Аталанты» Руслана Малиновского стал 2-м и 3-м голами футболиста на этом турнире.
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