Футбол
REGNUMМалиновский принес сборной Украины уверенную победу над Литвой
Руслан Малиновский
|29′
|54′
Арвидас Новиковас
Тарас Степаненко
|56′
|57′
Артурас Жулпа
Руслан Малиновский
|58′
Марлос
Евгений Коноплянка
|59′
|62′
Витаутас Андрюшкявичус
Домантас Шимкус
Андрей Ярмоленко
Виктор Цыганков
|64′
|73′
Паулюс Голубицкас
Юстас Ласицкас
Тарас Степаненко
Сергей Сидорчук
|73′
|77′
Каролис Лаукжямис
Дейвидас Матулевичус
Украина
Расстановка 4‑3‑3
12
Пятов
19
Болбат
4
Кривцов
22
Матвиенко
2
Соболь
17
Зинченко
5
Сидорчук
8
Малиновский
2 ×
15
Цыганков
18
Мораес
10
Коноплянка
12
Черниаускас
13
Миколиунас
2
Климависиус
4
Гирдвайнис
20
Шимкус
21
Воробьевас
7
Жулпа
18
Вербицкас
11
Новиковас
9
Матулевичус
14
Ласицкас
Литва
Расстановка 4‑3‑3
Игра завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0. Литва с одним единственным очком осталась на последнем месте группы B. Украина, набрав 16 очков, укрепилась на первой позиции. Дубль новичка «Аталанты» Руслана Малиновского стал 2-м и 3-м голами футболиста на этом турнире.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Португалия разгромила Люксембург, дубль Малиновского помог Украине переиграть Литву
Sportbox.RUвчера в 16:39
Сборная Украины одержала пятую победу подряд в отборе Евро-2020, обыграв Литву
Чемпионатвчера в 16:35
Дубль Малиновского принес Украине победу над Литвой, Португалия разгромила Люксембург
Спорт-Экспрессвчера в 16:35
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 02:22, Ашберн
Происшествия
Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Саратове признал свою вину
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 05:53
Футбол
Сантуш: «После гола Роналду Люксембургу игроки сборной Португалии начали думать о матче с Украиной»
Напомним, Украина продолжает возглавлять таблицу группы В с 16 очками после 6 игр. Португальцы идут на втором месте с 11 очками после 5 игр.
Sport24.ru вчера в 19:46
Общество
В Японии из-за тайфуна «Хагибис» один человек погиб, пятеро ранены
В японской префектуре Тиба один человек погиб и еще пятеро получили ранения из-за шквального ветра, вызванного приближением тайфуна "Хагибис", передает NHK.
РИА Новости вчера в 23:13
Политика
Зеленский рассказал о шокированной поведением Порошенко Европе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские лидеры и СМИ в шоке от того, что происходит с бывшим главой государства Петром Порошенко.
Известия вчера в 23:06
Политика
На Украине назвали главную ошибку Зеленского
Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 23:27
Политика
Путин заявил о неспособности Зеленского развести войска в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский не может обеспечить разведение войск в Донбассе.
РБК вчера в 05:48
Общество
Forbes составил рейтинг самых перспективных городов России
Известия вчера в 08:55
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости вчера в 17:31
Футбол
Роберто Карлос: «Спал вместе с Роналдо чаще, чем со своей женой»
Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос рассказал о том, как проводил досуг во время своего выступления за мадридский клуб, а также о дружбе с Роналдо.
Sports.ru 10 октября в 11:37
Происшествия
Катер затонул на реке в Хабаровском крае
Катер затонул на реке Горин в Хабаровском крае, один человек погиб и двое пропали без вести. Их разыскивают спасатели и полиция.
Известия вчера в 23:40
Кино
Фильм «Джокер» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Известия вчера в 20:13
Хоккей
Появилось видео сейвов Бобровского без клюшки в матче с «Баффало»
В сети опубликовали видео сейвов российского голкипера «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало Сэйбрз» (2:3 Б).
RT на русском 01:50
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России
Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.
Известия вчера в 21:05
Шоу-бизнес
Мисс Москва докажет отцовство экс-короля Малайзии через суд
Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина намерена развеять слухи о своей неверности, чтобы доказать отцовство экс-короля Малайзии Мухаммада V. Модель обратится в суд с требованием сделать ДНК-тестирование.
News.ru вчера в 07:22
Единоборства
Легче соперника на 12 кг: что ждет Усика в бою с Уизерспуном
В ночь с 12 на 13 октября в Чикаго пройдет вечер профессионального бокса, хедлайнерами которого будут украинец Александр Усик и американец Чазз Уизерспун.
Газета.Ru 02:05
Футбол
Канделаки объяснила, почему спутала Оздоева с Азмуном
Нева Спорт вчера в 08:52
Политика
Якутский шаман намерен возобновить поход на Москву
«Ни один волос не упадет, ни одна капля крови у Путина не прольется». Габышев попросил членов своего отряда прийти в Якутск.
Государственные Вести вчера в 04:34
Наука
В тропическом лесу Мексики найден новый антибиотик
Ученые Рутгерского университета в почве тропического леса в Мексике обнаружили новый антибиотик, который назвали физоцилином.
Вечерний курьер 09 октября в 03:06
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян опубликовала фото с крещения в Армении
Звезда успела принять крещение, а в Инстаграме поделилась фотографиями с таинства. Поездка Ким Кардашьян с детьми в Армению закончилась.
Woman.ru вчера в 02:09
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
RT на русском 10 октября в 02:27
Происшествия
В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала
В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM 00:10
Технологии
Visa и MasterCard вышли из проекта по запуску криптовалюты Libra
Компании Visa, MasterCard, Stripe и EBay вышли из проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra Association.
Газета.Ru 01:18
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Увеличилось количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже.
Вести.Ru вчера в 21:25
Кино
Актёр Роберт Форстер умер в США
News.ru вчера в 23:54
Происшествия
Безопасные подходы к школам проверят после убийства девочки в Саратове
Отмечается, что поручение о создании комиссий отдал губернатор Валерий Радаев.
РЕН ТВ 02:11
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина объявила о разводе с мужем
Стоит отметить, что слухи о разводе Дианы Шурыгиной с мужем появились в прессе несколько месяцев назад.
Комсомольская правда вчера в 07:35
Транспорт
Минтранс и МВД подготовят поправки в ПДД о самокатах и гироскутерах
МВД России и Министерство транспорта в течение двух недель подготовят проект поправок в правила дорожного движения об использовании электросамокатов и гироскутеров.
РБК вчера в 22:49
Волейбол
Российские волейболисты обыграли Италию на Кубке мира
На сегодняшний день сборная России одержала четыре победы на Кубке мира — над командами Ирана, Канады, Египта и Италии, а также потерпела четыре поражения — от сборных Австралии, Бразилии, Польши и Японии.
REGNUM вчера в 04:46
Происшествия
Россиянками в пакистанской тюрьме убита надзирательница
В городе R 10 октября в 13:38
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15