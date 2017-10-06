Футбол

REGNUMREGNUMМалиновский принес сборной Украины уверенную победу над Литвой

Украина — Литва
2 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Металлист»
Руслан Малиновский
29′
54′
Арвидас Новиковас
Тарас Степаненко
56′
57′
Артурас Жулпа
Руслан Малиновский
58′
Марлос
Евгений Коноплянка
59′
62′
Витаутас Андрюшкявичус
Домантас Шимкус
Андрей Ярмоленко
Виктор Цыганков
64′
73′
Паулюс Голубицкас
Юстас Ласицкас
Тарас Степаненко
Сергей Сидорчук
73′
77′
Каролис Лаукжямис
Дейвидас Матулевичус
11 октября в Харькове на стадионе «Металлист» был разыгран матч 7-го тура отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020 между национальными сборными Украины и Литвы. Игра завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0.
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