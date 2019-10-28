с чего всё началось

Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США, сообщает "Спорт-Экспресс". Об этом в своем Twitter написал журналист Шелли Андерсон.

Общество Океанолог рассказал об уникальных находках на дне Байкала Сагалевич отметил, что на дне Байкала находятся огромные битумные холмы, но если там пробурить нефтяную скважину, то это может привести к экологической катастрофе.

Музыка Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».

Политика В Кремле прокомментировали идею о референдуме по вопросу эвтаназии Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила о том, что вопрос о разрешении эвтаназии в России должно решать само население, она также отметила, что в разных странах вопрос разрешения эвтаназии решается референдумом.

Транспорт Южно-Сахалинск ждет комплексное развитие улично-дорожной сети Итогом стала разработка предложений по развитию улично-дорожной сети, например, по введению выделенных полос для общественного транспорта, упорядочению парковочного пространства, развитию велоинфраструктуры и пешеходного движения и множеству других мероприятий, которые помогут создать удобную транспортную систему в городе.

Происшествия Путин наградил бортпроводницу аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24 Президент России Владимир Путин наградил медалью Нестерова бортпроводницу самолета Ан-24 Елену Лапуцкую, которая спасла 43 пассажиров при аварийной посадке воздушного судна в Нижнеангарске, Бурятия.

Политика В Совфеде оценили заявление о возвращении фашизма на Украину Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал высказывание депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о возвращении фашизма на Украину, сообщает RT.

Гаджеты Игровой монитор ASUS TUF Gaming VG249Q обладает поддержкой FreeSync В ассортименте ASUS появился новый монитор игрового уровня — модель TUF Gaming VG249Q, оснащённая дисплеем на матрице IPS размером 23,8 дюйма по диагонали.

Фигурное катание Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.

Общество Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.