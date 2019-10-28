Хоккей
Газета.RuМалкин подтвердил наличие гражданства США
Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США, сообщает "Спорт-Экспресс". Об этом в своем Twitter написал журналист Шелли Андерсон.
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Политика
Новак: Россия предложила Украине «пакетно» решить спор по газу
Евроокомиссар Марш Шефчович заявил, что Киев готов к дискуссии по «пакетному» решению, включая прямые закупки российского газа и мировое соглашение по судебному спору.
Общество
Океанолог рассказал об уникальных находках на дне Байкала
Сагалевич отметил, что на дне Байкала находятся огромные битумные холмы, но если там пробурить нефтяную скважину, то это может привести к экологической катастрофе.
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Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко призналась, что тратит 5 млн рублей в месяц
Супруга Влада Топалов, телеведущая Регина Тодоренко рассказала о своих ежемесячных тратах.
Армия и оружие
США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии
Министр обороны США Марк Эспер заявил о намерении военных США обеспечивать защиту сирийским нефтяным месторождениям.
Экономика
Экономисты оценили потери потребителей из-за отказа от «санкционной» еды
Российские потребители ежегодно теряют 445 млрд руб. в ценах 2013 года из-за продовольственных контрсанкций, введенных в 2013 году.
Экономика
Центробанк РФ снова снизил ключевую ставку
Добавим, с начала года это уже четвёртое понижение ставки, в сумме на 1,25%.
Политика
В Кремле прокомментировали идею о референдуме по вопросу эвтаназии
Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила о том, что вопрос о разрешении эвтаназии в России должно решать само население, она также отметила, что в разных странах вопрос разрешения эвтаназии решается референдумом.
Происшествия
Застрелившего сослуживцев в Горном Шамсутдинова предлагают оправдать
Транспорт
Южно-Сахалинск ждет комплексное развитие улично-дорожной сети
Итогом стала разработка предложений по развитию улично-дорожной сети, например, по введению выделенных полос для общественного транспорта, упорядочению парковочного пространства, развитию велоинфраструктуры и пешеходного движения и множеству других мероприятий, которые помогут создать удобную транспортную систему в городе.
Общество
Умер диссидент Владимир Буковский
Происшествия
Путин наградил бортпроводницу аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24
Президент России Владимир Путин наградил медалью Нестерова бортпроводницу самолета Ан-24 Елену Лапуцкую, которая спасла 43 пассажиров при аварийной посадке воздушного судна в Нижнеангарске, Бурятия.
Общество
Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%
Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Шоу-бизнес
Изменившая внешность актриса Амалия Мордвинова переехала жить в США
Известная российская актриса Амалия Мордвинова, которую пресса называет рекордсменкой по бракам и разводам, как оказалось, в свои 45 лет изменилась до неузнаваемости.
Происшествия
Красноярск: пропавших без вести при прорыве дамбы продолжают искать
В Курагинском районе Красноярского края продолжаются поиски без вести пропавших при прорыве дамбы.
Политика
В Совфеде оценили заявление о возвращении фашизма на Украину
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал высказывание депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о возвращении фашизма на Украину, сообщает RT.
Авто
Нормальный кроссовер за 600 тысяч? Нет, не миф!
Да еще многие считают, что Шнива – это не кроссовер, а внедорожник – хотя конкурирующий Renault Duster так мало кто называет.
Гаджеты
Игровой монитор ASUS TUF Gaming VG249Q обладает поддержкой FreeSync
В ассортименте ASUS появился новый монитор игрового уровня — модель TUF Gaming VG249Q, оснащённая дисплеем на матрице IPS размером 23,8 дюйма по диагонали.
Фигурное катание
Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Общество
Роструд напомнил, что россиян ожидает короткая рабочая неделя
Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян на следующей неделе.
Гаджеты
Состоялся релиз дистрибутива MX Linux 19
Разработчики выпустили свежий релиз лёгкого дистрибутива MX Linux 19.
Общество
В Steam началась распродажа, посвященная Хеллоуину
Сегодня в 20:00 в Steam началась распродажа, посвященная празднику Хеллоуина.
Общество
Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате
Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
Экономика
В Минэкономразвития предложили изменить подход к учету бедности
В Минэкономразвития предложили изменить порядок статистического измерения уровня бедности в России.
Общество
Мария Бутина прилетела в родной Барнаул
Россиянка Мария Бутина, которая из тюрьмы США, прилетела в родной Барнаул вместе с отцом Валерием Бутиным во вторнике, 29 октября.