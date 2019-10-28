Хоккей
Газета.RuМалкин подтвердил наличие гражданства США
Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США, сообщает "Спорт-Экспресс". Об этом в своем Twitter написал журналист Шелли Андерсон.
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Общество
«Пумы» пойдут по Амуру с первого ноября
Навигация по Амуру в смешанном пункте пропуска Благовещенск приостановлена с 27 октября. В тот же день завершилась навигация в Поярково.
Амурская правда 05:37
Экономика
Названы потери россиян из-за отказа от санкционных продуктов
Российские потребители ежегодно теряют 445 миллиарда рублей в ценах 2013 года из-за продовольственных антисанкций, в связи с введением которых был запрещен ввоз в страну иностранных продуктов питания.
URA.Ru 21:47
Политика
В Минэнерго России отметили готовность Украины решить газовый вопрос
Все стороны переговоров настроены на решение вопроса поставка газа через Украину в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак 28 октября, по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.
Красная весна 13:04
Здоровье
Лекарство от эпилепсии легально доставлено в Россию
Противосудорожный препарат "Фризиум", пока официально не зарегистрированный в нашей стране, уже закуплен и до конца недели будет распределен среди пациентов.
Вести.Ru 14:59
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости 20:02
Гаджеты
Apple предупредила владельцев iPhone 5 о необходимости обновить iOS
Apple начала предупреждать владельцев смартфонов iPhone 5 о необходимости обновить операционную систему до версии iOS 10.3.4 до 3 ноября.
UfaTime.ru вчера в 10:31
Шоу-бизнес
Андрей Малахов оправдался перед Ольгой Серябкиной за скандальный эфир
Super.ru 26 октября в 14:40
Авто
АвтоВАЗ собрал дебютную партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня 02:59
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение
Солдату Рамилю Шамсутдинову, застрелившему восьмерых сослуживцев в Забайкалье, предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).
Коммерсантъ 03:40
Космос
«Мы в положении канатоходца — только оперируем цифрами»
Убедительным доказательством, открывшим дорогу будущему межпланетных космических парусников, стал успешный запуск японского аппарата IKAROS 21 мая 2010 года.
Индикатор 12:33
Армия и оружие
В Дейр-эз-Зоре открыли понтонный мост через Евфрат
Сирийские военные при помощи российских специалистов соорудили понтонный мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре на востоке Сирии.
ТАСС 22:12
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом со взрослым рейтингом
Известия 25 октября в 20:09
Происшествия
СК завел дело о хищении денег при ремонте автобусов во Владивостоке
Следствие полагает, что некое лицо из администрации Владивостока с 2010-го по 2015 год разработало коррупционную схему хищения денежных средств из бюджета.
Российская газета 21:34
Политика
В Совфеде оценили заявление о возвращении фашизма на Украину
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал высказывание депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о возвращении фашизма на Украину, сообщает RT.
Газета.Ru 16:53
Музыка
Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
Взгляд.ру 05:59
Происшествия
В Алтайском крае объявлен день траура по погибшим в ДТП
День траура объявлен 28 октября в Алтайском крае после крупного ДТП с восемью погибшими.
REGNUM 26 октября в 09:00
Армия и оружие
Российская ядерная ракета оказалась небоеспособной
Военный эксперт рассказал, что баллистическая ракета подводной лодки (БРПЛ) Р-30 «Булава-30» не может проходить через лёд.
Ferra 26 октября в 09:01
Наука
Почему черви-паразиты не перевариваются в кишечнике
Взрослые T. nodulosus паразитируют в кишечнике рыб, личинки же поселяются в печени, а также в других внутренних органах; черви поражают щук, форелей, судаков, сомов и других рыб, и избавиться от паразитов – если речь идёт о рыбном хозяйстве – очень и очень сложно.
Наука и жизнь 00:10
Общество
Врачи назвали способы снижения риска инсульта
Еще одним фактором, повышающим риск инсульта, названа заместительная гормональная терапия, которую применяют женщины старше 50 лет.
Известия 20:56
Экономика
Подсчитано количество мировых запасов нефти под санкциями США
США наложили санкции на треть мировых запасов нефти и пятую часть добычи, которая приходится на Иран, Венесуэлу и Россию.
Lenta.ru 21:57
Путешествия
Отдых в Турции может подорожать
В Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах, сообщает АТОР.
РИА Новости 06:54
Происшествия
В центре охваченного протестами Сантьяго загорелось несколько зданий
Несколько зданий загорелись в центре столицы Чили, где с начала октября проходят массовые акции протеста, передает телеканал «24 Horas».
РБК 21:15
Культура
Телеигра «Слабое звено» возвращается на экраны
Первый выпуск викторины «Слабого звена» вышел на экраны в далеком 2001 году. Передача сразу же завоевала любовь телезрителей.
Хорошие новости 26 октября в 11:22
Армия и оружие
Американский военнослужащий рассказал, почему армия США проиграет России
Народные новости 12:30
Происшествия
Мощный взрыв на заводе вызвал «землетрясение» в Днепре
Как сообщает "Страна.ua", горожане подумали о стихийном бедствии из-за мощного взрыва в промышленной зоне маслоэкстракционного завода "Потоки".
РЕН ТВ 20:56
Космос
Программисты научат спутники уклоняться от космического мусора
Сотрудники Европейского космического агентства работают над автоматической системой уклонения спутников.
Экономика сегодня вчера в 04:34
Политика
Президент Ирака усомнился в надежности США как союзника
Президент Ирака Бархам Салех заявил, что надежность США как союзника для стран региона стоит под большим вопросом.
Известия вчера в 22:12