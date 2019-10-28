Хоккей

Газета.RuГазета.RuМалкин подтвердил наличие гражданства США

Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США, сообщает "Спорт-Экспресс". Об этом в своем Twitter написал журналист Шелли Андерсон.
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Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США, написала
 в своем Twitter журналистка Pittsburgh Hockey Now Шэйли Андерсон.
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