с чего всё началось

Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США, сообщает "Спорт-Экспресс". Об этом в своем Twitter написал журналист Шелли Андерсон.

Общество «Пумы» пойдут по Амуру с первого ноября Навигация по Амуру в смешанном пункте пропуска Благовещенск приостановлена с 27 октября. В тот же день завершилась навигация в Поярково.

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Политика В Минэнерго России отметили готовность Украины решить газовый вопрос Все стороны переговоров настроены на решение вопроса поставка газа через Украину в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак 28 октября, по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.

Здоровье Лекарство от эпилепсии легально доставлено в Россию Противосудорожный препарат "Фризиум", пока официально не зарегистрированный в нашей стране, уже закуплен и до конца недели будет распределен среди пациентов.

Экономика Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.

Гаджеты Apple предупредила владельцев iPhone 5 о необходимости обновить iOS Apple начала предупреждать владельцев смартфонов iPhone 5 о необходимости обновить операционную систему до версии iOS 10.3.4 до 3 ноября.

Авто АвтоВАЗ собрал дебютную партию обновленной Lada 4x4 Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).

Происшествия Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение Солдату Рамилю Шамсутдинову, застрелившему восьмерых сослуживцев в Забайкалье, предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

Космос «Мы в положении канатоходца — только оперируем цифрами» Убедительным доказательством, открывшим дорогу будущему межпланетных космических парусников, стал успешный запуск японского аппарата IKAROS 21 мая 2010 года.

Армия и оружие В Дейр-эз-Зоре открыли понтонный мост через Евфрат Сирийские военные при помощи российских специалистов соорудили понтонный мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре на востоке Сирии.

Происшествия СК завел дело о хищении денег при ремонте автобусов во Владивостоке Следствие полагает, что некое лицо из администрации Владивостока с 2010-го по 2015 год разработало коррупционную схему хищения денежных средств из бюджета.

Политика В Совфеде оценили заявление о возвращении фашизма на Украину Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал высказывание депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о возвращении фашизма на Украину, сообщает RT.

Музыка Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».

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Армия и оружие Российская ядерная ракета оказалась небоеспособной Военный эксперт рассказал, что баллистическая ракета подводной лодки (БРПЛ) Р-30 «Булава-30» не может проходить через лёд.

Наука Почему черви-паразиты не перевариваются в кишечнике Взрослые T. nodulosus паразитируют в кишечнике рыб, личинки же поселяются в печени, а также в других внутренних органах; черви поражают щук, форелей, судаков, сомов и других рыб, и избавиться от паразитов – если речь идёт о рыбном хозяйстве – очень и очень сложно.

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Космос Программисты научат спутники уклоняться от космического мусора Сотрудники Европейского космического агентства работают над автоматической системой уклонения спутников.