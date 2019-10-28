Хоккей

Советский спортСоветский спортМалкин получил американское гражданство

Форвард Питтсбурга Евгений Малкин имеет американское гражданство. Об этом сообщил юрист Дмитрий Мачихин, занимавшийся поддержкой бизнес-проекта, в котором участвовал 33-летний российский нападающий.
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Русский хоккеист Малкин назвал США вторым домом, комментируя свое американское гражданство

Sport24.ru01:57

Малкин: у моего ребенка американский паспорт, США - мой второй дом

РИА Новости02:26

Оказалось, что у Малкина есть американский паспорт. Он состоит в Putin Team и критиковал Панарина

Sports.ruвчера в 15:21

Малкин: США — мой второй дом. У моего ребёнка американский паспорт

Чемпионат01:10

Малкин — о гражданстве США: «Это мой второй дом, у моего ребёнка американский паспорт»

Sport.ru02:29

Евгений Малкин: США – мой второй дом, а в России есть правила, по которым можно иметь два паспорта

Советский спорт01:30

«США — мой второй дом. Мне не нравятся конфликты Америки с Россией». Малкин — об американском паспорте

Спорт-Экспрессвчера в 18:40
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Общество

Россияне назвали свои главные страхи

Главной причиной своих страхов 22 процента россиян назвали стихийные бедствия, 18 — лишение сбережений, 16 — возможность потерять работу.
Lenta.ru 02:29
Энергетика

Нефть для Белоруссии в 2020 году подорожает из-за налогового манёвра

В следующем году пройдёт очередной этап налогового манёвра в России, прогноз рассчитывается при котировке 60 долларов за один баррель нефти, добавила она, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва 02:59
Экономика

Экономисты оценили потери потребителей из-за отказа от «санкционной» еды

Российские потребители ежегодно теряют 445 млрд руб. в ценах 2013 года из-за продовольственных контрсанкций, введенных в 2014 году.
РБК вчера в 20:42
Общество

«Росатом» опубликовал материалы о создании первой атомной бомбы в СССР

Вести.Ru 01:14
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Культура

Премьеру «Терминатора» отменили в Лос-Анджелесе

Известия 01:20
Политика

Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», так как Киев в данном случае ждёт поражение.
RT на русском 01:30
Шоу-бизнес

Рэпер Pharaoh и модель Алеся Кафельникова снова встречаются

Рэпер Pharaoh и модель Алеся Кафельникова воссоединились после расставания. Об этом стало известно из Instagram модели.
Мойка78 26 октября в 21:38
Общество

Эксперты предсказали рост социальных протестов и их политизацию

Число протестных акций в России может увеличиться, а социальные протесты будут политизироваться.
Ведомости вчера в 18:00
Происшествия

Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции

Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Интерфакс вчера в 09:19
Общество

В Британии назвали способы предотвращения инсульта

Для предотвращения инсульта нужно следить за артериальным давлением, которое является главным контролируемым фактором риска заболевания, заявила «РИА Новости» представитель британской Ассоциации по борьбе с инсультом (Stroke Association) Клэр Шаттлуорф.
Rambler News Service 00:30
Армия и оружие

Американский военнослужащий рассказал, почему армия США проиграет России

Народные новости вчера в 12:30
Политика

Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы

В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что, несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.
RT на русском 01:50
Происшествия

В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода

REGNUM вчера в 14:47
Гаджеты

Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi CC9 Pro

RuNews24.ru вчера в 03:35
Политика

Социологи ФОМ зафиксировали рост уровня поддержки Путина

ФОМ объяснил рост уровня поддержки Путина тем, что россияне стали замечать улучшение положения дел в регионах.
РБК 01:26
Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение

Солдату Рамилю Шамсутдинову, застрелившему восьмерых сослуживцев в Забайкалье, предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).
Коммерсантъ вчера в 03:40
Общество

Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов

77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Lenta.ru 02:18
Армия и оружие

Лукашенко рассказал о реакции Белоруссии на американские танки в Литве

На прошлой неделе президент Белоруссии поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение танков армии США в непосредственной близости у границы государства.
Известия вчера в 06:47
Здоровье

Врачи рассказали, почему есть по ночам опасно не только для фигуры

Оказалось, ночные перекусы, которым подвержены многие люди, могут привести и к другим опасным нарушениям в работе организма.
Российская газета 00:30
Армия и оружие

США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии

Газета.Ru вчера в 17:02
Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Футбол

Нападающий «Краснодара» Сулейманов: «Свою машину купил за 4 миллиона»

Взял машину за 4 миллиона, — сказал Сулейманов в эфире YouTube-канала «КраСава».
Sportbox.RU вчера в 17:30
Армия и оружие

Останки главаря ИГ аль-Багдади сбросили в море

Известия 02:23
Происшествия

В Екатеринбурге из окна роддома выпала женщина

В Екатеринбурге из окна роддома на улице Волгоградской выпала молодая женщина, недавно ставшая матерью.
Российская газета 02:47
Происшествия

В Новом Уренгое севший самолет столкнулся с птицей

Самолет Sukhoi Superjet 100 после посадки в аэропорту Нового Уренгоя во время пробега по полосе столкнулся с птицей.
Известия 01:23
Кино

Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

Коммерсантъ 26 октября в 13:18
Происшествия

В Москве задержаны мошенники, присваивавшие квартиры умерших людей

В Москве полиция задержала мошенников, которые за десять лет присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт МВД.
RT на русском 02:44
Гаджеты

Компания Nvidia представила телеприставки Shield TV и Shield TV Pro

ITZine.ru вчера в 23:30
Экономика

Медведев поручил ускорить рост российской экономики

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручения для ускорения экономического роста.
Российская газета вчера в 11:05
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