Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руМалком: «Болельщики пишут мне по поводу возвращения в „Барселону“»

Малком провел в «Барселоне» один сезон. В его активе 24 матча, четыре гола и два ассиста. Минувшим летом игрок перешел в «Зенит» за 40 миллионов евро.
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Малком: «Фанаты „Барселоны“ до сих пор любят меня и просят вернуться»

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