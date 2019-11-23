Малком провел в «Барселоне» один сезон. В его активе 24 матча, четыре гола и два ассиста. Минувшим летом игрок перешел в «Зенит» за 40 миллионов евро.

Малком: «Болельщики пишут мне по поводу возвращения в „Барселону“»

Политика В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.

Спорт Комитет WADA рекомендовал отстранить РФ от соревнований на четыре года Комитет Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, пишет 25 ноября ТАСС со ссылкой на The New York Times.

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