Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руМалком: «Болельщики пишут мне по поводу возвращения в „Барселону“»

Малком провел в «Барселоне» один сезон. В его активе 24 матча, четыре гола и два ассиста. Минувшим летом игрок перешел в «Зенит» за 40 миллионов евро.
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Малком: «Фанаты „Барселоны“ до сих пор любят меня и просят вернуться»

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«Хочу поиграть везде»: Малком рассказал о теплых отношениях с фанатами «Барселоны»

Петербургский дневниквчера в 23:55

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Sports.ruвчера в 15:26

«Фанаты „Барсы“ до сих пор пишут мне по поводу возвращения». Малком рассказал, за что его любили болельщики каталонцев

Матч ТВвчера в 16:02
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Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 10:56, Ашберн
Футбол

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Facebook Заммэра Славянска Андрея Рубана выгнали из караоке-бара за просьбу выключить песни российского певца Олега Газманова.
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В публикации отмечается, что 1443 протеста – это рекорд за последние годы. Из них 429 зафиксировано в первом квартале, 434 – во втором.
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МИД Швеции согласился переименовать Белоруссию

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Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования

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Умерла советская разведчица Гоар Вартанян

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