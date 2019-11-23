Малком провел в «Барселоне» один сезон. В его активе 24 матча, четыре гола и два ассиста. Минувшим летом игрок перешел в «Зенит» за 40 миллионов евро.

Малком: «Болельщики пишут мне по поводу возвращения в „Барселону“»

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