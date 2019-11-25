Футбол
Спорт-ЭкспрессМалком: «Получаю сообщения с просьбами вернуться в „Барселону“»
Нападающий «Зенита» Малком рассказал, что болельщики «Барселоны» просят его вернуться в команду. Форвард провел в каталонском клубе сезон-2018/19, минувшим летом он перешел в «Зенит».
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«Хочу поиграть везде»: Малком рассказал о теплых отношениях с фанатами «Барселоны»
Петербургский дневниквчера в 23:55
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