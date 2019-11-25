Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМалком: «Получаю сообщения с просьбами вернуться в „Барселону“»

Нападающий «Зенита» Малком рассказал, что болельщики «Барселоны» просят его вернуться в команду. Форвард провел в каталонском клубе сезон-2018/19, минувшим летом он перешел в «Зенит».
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Малком: «Фанаты „Барселоны“ до сих пор любят меня и просят вернуться»

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«Хочу поиграть везде»: Малком рассказал о теплых отношениях с фанатами «Барселоны»

Петербургский дневниквчера в 23:55

Малком: «Получаю сообщения с просьбами вернуться в „Барселону“»

Спорт-Экспрессвчера в 15:48

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Малком: «Фанаты „Барселоны“ любят меня и пишут по поводу возвращения»

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«Фанаты „Барсы“ до сих пор пишут мне по поводу возвращения». Малком рассказал, за что его любили болельщики каталонцев

Матч ТВвчера в 16:02
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Судьба двух человек остается неизвестной. Накануне вечером в шахте на глубине около 200 метров произошло задымление во время буровых работ.
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Газета.Ru 23 ноября в 18:00
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Lenta.ru вчера в 23:26
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Клинцевич ответил на заявление украинского генерала по базе в Крыму

Ранее высокопоставленный украинский военный заявил, что Крым для России является "базой, которая должна кошмарить Европу и Северную Африку".
РИА Новости вчера в 16:55
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Болельщики в Екатеринбурге вновь оскорбили Дзюбу

Известия вчера в 18:19
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iReactor 22 ноября в 19:27
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РИА Новости вчера в 22:00
Происшествия

В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы

Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
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Известия 23 ноября в 20:32
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Первый канал вырезал из эфира шутку Светлакова о Гусмане

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Футбол

Наставник «Ливерпуля» предсказал фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

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Общество

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
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В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
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Финансы

Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях

Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях. Об этом он сообщил в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».
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За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
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В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix

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В МЧС назвали предварительную причину пожара в ресторане в Сургуте

Ранее спасатели сообщили об эвакуации 60 человек из ресторана в Сургуте. В ходе тушения пожара произошло обрушение кровли здания.
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Головин организовал гол, но «Монако» все равно проиграл «Бордо»

Матч чемпионата Франции Бордо Монако завершился с результатом 2:1 в пользу хозяев, хотя гости первыми открыли счет.
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Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Амурской области

Пять человек погибли и двое пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе Белогорск - Благовещенск в Амурской области.
ТАСС 00:11
Происшествия

В Черном море погибли 14 тыс. овец

Судно, перевозившее более 14 тыс. овец, перевернулось в Румынии.
Известия вчера в 23:11
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